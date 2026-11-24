每逢冬季烏魚汛期，海水溫度、季風、海流與海況的快速變化，都可能影響烏魚洄游、漁場形成及漁船作業。農業部水產試驗所為協助漁民掌握烏魚汛期的漁況與海況變化，持續進行「烏魚漁海況速報服務」(簡稱漁況服務)，整合漁獲查報、海象及氣象情況、衛星海面水溫及水溫預測等資訊，於烏魚汛期間定期發布漁況服務及水溫相關圖資，將複雜的海洋環境資訊轉化為漁民出海作業參考。

水試所表示，相關資訊均公布於水試所全球資訊網「漁海況速報」專區，提供漁民、產業及社會大眾查詢使用。

水試所表示，台灣烏魚汛期主要集中於冬季，烏魚洄游與中國沿岸流冷水南下、台灣周邊海域水溫及冬季季風等環境變化密切相關。水試所持續強化漁況服務，汛期間原則上每4至7日發布速報，內容涵蓋海象及氣象動態、水溫變化、各地漁獲情形，以及魚群與漁場可能變化等資訊，並配合衛星海面水溫圖與水溫預測資料進行綜合判讀。

以2025年度速報為例，研究團隊即透過實際漁況、東北季風、水溫及冷水團變化，將「天氣－水溫－魚群」資訊，作為判讀漁場位置及作業時機的科學依據。不過，漁場及魚群動態仍會受到即時海況與資源改變影響，速報內容須配合後續實際漁獲持續驗證。

水試所說明，面對氣候變遷及海洋環境快速變動，漁場位置與漁汛時序可能較過往更加難以掌握，因此該所將持續精進漁況服務，強化衛星遙測、海洋環境、漁獲查報及預測資訊的整合與品質管理，並結合研究人員專業判讀與審核，提高資訊產製效率與服務穩定度，提供漁民及產業掌握漁場變化及規劃出海作業的重要參考。歡迎各界至水試所官網「漁海況速報」專區獲取最新資訊。