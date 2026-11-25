115年9-10月期統一發票11月25日電視直播開獎，共計開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。領獎期間為115年12月6日至116年3月5日。

統一發票給獎預算持續增加，財政部116年度編列193.7億元，較115年度增加4.9億元，預料將會再加開雲端發票專屬獎。此外，115年7至12月期每期雲端發票專屬獎500元獎增加50萬組，從385萬組提高至435萬組，建議多使用載具消費增加中獎機會。

不過，中獎不代表獎金一定入袋！115年5至6月期統一發票已於11月5日截止領獎，最後仍有13張百萬元以上大獎無人兌領，包括4張千萬元特別獎、4張200萬元特獎，以及5張100萬元雲端發票專屬獎，總獎金高達5300萬元，逾期全數歸入國庫。當中甚至有民眾僅花10元買飲料，就中了200萬元，令人扼腕。

想避免錯失獎金，可善用財政部「統一發票兌獎APP」，新版除了加快啟動速度，也新增中獎主動推播、自動匯款、生物辨識登入、發票捐贈及消費分析等功能。民眾完成載具歸戶及領獎帳戶設定，就能集中管理發票，減少漏掉中獎通知的機會。

另外，Netflix、Apple、Google等境外電商也會開立雲端發票，但不少發票儲存在註冊電子郵件載具，若未完成歸戶，可能錯失中獎通知。民眾可透過統一發票兌獎APP，將跨境電商電子郵件載具歸戶至手機條碼，讓發票集中管理，確保中獎資訊不漏接。