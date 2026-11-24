從螢幕看見醫院裡的百種人生

從急診室裡分秒必爭的搶救現場，到外科醫師挑戰醫療體制的故事，2026年各國陸續推出不同類型的醫療題材影集，讓觀眾跟著劇中角色走進醫院，看見醫師、護理師與病患之間的各種人生故事。除了緊張刺激的醫療情節，也有作品將視角延伸至偏鄉醫療、醫病關係與醫院職場，呈現出不同面向的醫療現場。

今年從韓國、日本、台灣、中國到美國，都有醫療影集引發討論。無論是《Doctor X：白色黑手黨時代》的醫療權力角力、《小城良方》的基層醫療日常，還是《匹茲堡醫魂 第2季》高度寫實的急診室故事，各自以不同切角吸引觀眾關注。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2026年1月1日至11月17日播出的醫療題材影集網路聲量，整理出年度醫療劇TOP 10。究竟哪些作品最受網友關注？一起來看看今年的熱門醫療影集有哪些！

No.10 《老派護理師》

YT／中華電信 Hami Video 影劇

網路聲量：455筆

不帶智慧型手機、只收現金報酬，甚至拒絕依賴電子病歷，這名護理師在全面數位化的醫院裡顯得格格不入。日本醫療劇《老派護理師》（《アナログナース～デジタルってなんなんだよ!?～》，又譯《只收現金護理師》）於2026年10月22日開播，由松下奈緒主演、中園美保編劇，描述自由接案護理師那須田燈進入積極推動AI與數位轉型的百井醫療中心，憑藉敏銳觀察力與臨床經驗，找出數據與機器難以察覺的病情異常。本劇也與《派遣女醫X》、《旅行護理師》共享世界觀，岡田將生、中井貴一更以原角色客串，讓系列觀眾相當期待。

劇集播出後，松下奈緒的角色魅力獲得觀眾肯定，「松下奈緒超適合這種角色的」、「松下奈緒那個不苟言笑的表情好帥哦！而且面對患者時會直接切換到親切模式」；津田健次郎飾演的外科醫師同樣吸引目光，讓觀眾直呼「津叔的存在感太強了」。此外，傳統醫療經驗與數位科技的衝突，也成為劇集的重要看點。

No.9 《急診室醫生 第6季》

YT／フジテレビ公式

網路聲量：553筆

經典日本醫療劇睽違多年回歸！《急診室醫生 第6季》（《救命病棟24時 第6シリーズ》）於2026年10月12日開播，由江口洋介、松嶋菜菜子再度攜手主演，兩人繼2010年特別篇後相隔16年重聚。故事以面臨人力短缺與制度改革的都立第三醫院急救中心為背景，描寫小島楓受院長邀請重返第一線，與天才急救醫進藤一生並肩作戰。面對醫師工時改革與新世代醫療人員重視工作生活平衡的觀念，資深醫師與年輕團隊在急救現場產生理念衝突，也讓劇情進一步探討醫療體制轉變下，如何兼顧患者生命與醫護人員的工作權益。

經典卡司回歸也勾起不少劇迷回憶，有觀眾期待「可望能夠藉著這部戲來重振〈富士月九〉連續劇的收視率，加油」，也有人直言「嘩，最喜歡的一套日劇」。此外，過去系列作品同樣受到觀眾懷念，有人特別提到「救命病棟3絕對是神作」，而江口洋介與松嶋菜菜子的再度同台，也讓粉絲忍不住稱讚「江口洋介明顯是個帥大叔，但菜菜子好像都一直沒有變，一直那麼漂亮」。

No.8 《實習醫生 第22～23季》

YT／ABC

網路聲量：802筆

美國長壽醫療劇《實習醫生》（《Grey's Anatomy》）持續推出新篇章，第22季於2025年10月開播、第23季則於2026年10月回歸，延續西雅圖葛蕾史隆紀念醫院的醫療與人生故事。第22季承接前一季手術室爆炸事件，描寫醫院災後重建與醫護團隊面對傷痛的過程，也迎來歐文、泰迪等資深角色告別；第23季則以機場飛機跑道相撞的重大空難揭開序幕，大量傷患湧入急診室，再度考驗醫療團隊的應變能力，並透過新任主管與VIP病房制度帶出醫療資源分配等議題。

即使歷經多年演員更迭，《實習醫生》仍有不少忠實觀眾。有網友感嘆「雖然很多主演都不在了，但Meredith還在啊」，也有人笑說「前陣子發現《實習醫生》竟然演到第22季，點開一看發現除了女主角，其他演員都換過一輪了」。此外，劇中融合醫療知識與人生故事的敘事方式也受到肯定，有觀眾認為「很多人生的故事，總是很催淚，而醫學知識的部分也很豐富，長壽是有原因的」，更有人表示很喜歡「陪著劇中主角慢慢變老的感覺」。

No.7 《不良醫！》

YT／friDay影音

網路聲量：842筆

金髮、特攻服，還曾是高中輟學的暴走族少女，這樣的背景竟讓她一路成為腦神經外科醫師！日本醫療劇《不良醫！》（《ヤンドク！》，又譯《暴走少女外科醫》）於2026年1月12日在富士電視台「月9」時段開播，由橋本環奈首度主演月九劇。故事描述田上湖音波年少時因機車事故失去摯友，在主治醫師的鼓勵下重新振作，努力考上醫學系，成為腦神經外科醫師。進入大型醫院後，她不改直率又充滿江湖氣息的作風，面對僵化制度與醫療官僚毫不退讓，以病患生命為優先，在院內掀起一連串改革風波。

作品以不按牌理出牌的主角設定，走出不同於傳統醫療劇的熱血喜劇路線，但觀眾評價也呈現兩極。有網友認為「原本以為是很正經的醫療劇，結果意外地超好笑」、「不良醫越拍越像搞笑片」；不過，部分觀眾對表演方式與整體風格不太買單，批評「表演太浮誇」，甚至認為劇集質感不如預期。即使如此，向井理飾演的醫師中田啓介仍成為部分觀眾追劇的動力，笑稱「向井理的白袍造型還有回憶過去的粗框眼鏡能支持我」。

No.6 《問心2》

YT／柠萌影视官方频道

網路聲量：945筆

趙又廷、毛曉彤、金世佳原班人馬回歸！中國都市醫療劇《問心2》於2026年6月18日開播，故事延續第一季劇情，時間設定在兩年後，周筱風結束援黔醫療任務，回到東立醫院並升任心內科執行主任，方筱然也成為ICU主任，林逸則繼續在心外科第一線救治患者。相較第一季聚焦臨床醫療，第二季進一步描寫醫院科室重組、權力角力、過度醫療與醫療器械利益等議題，讓三位主角在醫療專業、制度現實與醫病關係之間面臨更多考驗。

第二季延續寫實細膩的敘事風格，獲得不少觀眾肯定，有人認為「這季的角色更像有血有肉的普通人，日常細膩寫實，不強行製造衝突、不灑狗血的劇情看起來格外舒服」，也有人因劇情聯想到自身經歷，感性表示「很感謝他們第二季拍得這麼細緻，讓我重溫陪伴爸爸跑醫院的點點滴滴」。此外，劇中對成年人生活與醫療抉擇的描寫也引起共鳴，有觀眾直言「好的醫療劇從來不靠緊張的手術場面抓眼球，幾句平淡台詞就道盡成年人的無奈、抉擇與宿命」。

No.5 《醫到孤島愛上你》

YT／Disney Plus TW

網路聲量：1,713筆

菁英醫師被派到偏遠孤島服役，還得克服恐海症、暈船與各種生活難題！韓國浪漫醫療喜劇《醫到孤島愛上你》由李宰旭、辛叡恩主演，改編自網路漫畫《死撐醫生》，描述整形外科醫師都志義意外被派往醫療資源匱乏的平同島，原本只想熬過一年的他，卻遇上帶著祕密前來任職的護理師陸遐俐。兩人從互看不順眼，到一起面對島上的突發醫療狀況，逐漸發展出浪漫情愫，也在相處過程中療癒彼此的過往傷痛。

劇集播出後，不少觀眾聯想到《海岸村恰恰恰》，認為作品兼具海島風情、醫療元素與輕鬆浪漫的氛圍，直呼「真的有一點海岸村的感覺，很清新」、「非常有海岸村feel，看了你會感覺到療癒又輕鬆」、「前兩集滿輕鬆搞笑的，節奏也不錯」。男女主角的互動也獲得好評，有人稱讚「兩人搭配真的意外很有CP感哈哈哈」、「越看越好看，很喜歡男女主的互動很自然」。此外，李宰旭在劇中展現不少狼狽又反差的模樣，也讓觀眾覺得更有親切感：「李宰旭這次也算是突破自己的偶像包袱。各種狼狽樣子全都來，但反而更討喜、更耐看」、「李宰旭這次真的很活潑欸」。

No.4 《匹茲堡醫魂 第2季》

YT／HBO Max

網路聲量：2,759筆

急診室才剛迎來大批傷患，院內資訊系統又遭駭客攻擊導致全面癱瘓，醫護人員只能回歸紙本作業，在混亂中爭分奪秒搶救生命！HBO Max醫療影集《匹茲堡醫魂》（《The Pitt Season 2》）第2季延續首季的即時敘事手法，故事設定在第一季結局十個月後，資深主治醫師羅比原本準備展開三個月休假，卻在最後一個值班日接連遭遇附近醫院關閉、傷患湧入與資安危機。面對數位系統停擺，以及新任主治醫師推崇科技管理的理念衝突，急診團隊再次陷入高壓考驗。

本季延續一集記錄一小時、全季完整呈現單日15小時輪班的拍攝設計，讓觀眾彷彿置身急診現場，也成為討論焦點，不少觀眾直呼「醫療唯一神劇，100％臨場感」、「這一部超好看，我就是為了這部訂閱HBO，劇情節奏我超喜歡」、「每一集都會讓人非常投入，很像自己就是在急診室跟他們一起面對每個難關」。除了緊湊節奏，作品對醫療現場的寫實呈現也獲得肯定，有觀眾提到「我有朋友就是在急診當護理師，她看後說真的超寫實」。此外，本劇在第78屆艾美獎獲得25項提名，並再度拿下最佳劇情類影集，主演諾亞・懷利也蟬聯戲劇類最佳男主角，讓作品話題持續延燒。

No.3 《急診室的奇蹟》

YT／Netflix Taiwan

網路聲量：5,803筆

霍建華睽違多年回歸台劇，這次穿上白袍走進分秒必爭的急診室！Netflix台灣醫療職人影集《急診室的奇蹟》於2026年11月12日全球獨家上線，由《火神的眼淚》原班主創團隊打造，改編自急診室醫師蘇愚的同名小說，並由霍建華、楊謹華領銜主演。

故事以央大醫院急診室為舞台，副主任周承俊破格錄取成績平平、臨床經驗不足的林耿明，讓他與兩名同梯住院醫師唐希、江東彥組成「R1三人組」，在資深主治醫師何宇華的帶領下，從一次次急救現場學習如何成為真正的醫者。除了病患生死交關的急救情節，劇情也觸及醫病糾紛、醫療暴力、性騷擾、弱勢病患處境及醫院內部權力角力，呈現急診室裡不只有醫療技術，更有制度與人性的考驗。上線不到48小時便登上Netflix台灣排行榜冠軍，也讓這部作品迅速成為討論焦點。

不過，作品熱度升高的同時，醫療細節也引發正反兩面的討論。劇中出現醫師用嘴咬開針頭保護蓋、聽診器配戴方向錯誤，以及未依規定配戴口罩、髮帽等畫面，讓部分醫護人員質疑專業考據不夠嚴謹，甚至直言「非醫療人員可以看，拍得很好；但醫療人員會和我一樣頻頻出戲能凸槽的點一個接一個」、「拍一些醫療劇讓民眾知道某些醫療現場狀況是好事，但該嚴格考據的細節就不能疏忽」。對此，導演李志薔表示，劇組事前確實進行田野調查，部分細節則是為了戲劇呈現所做的調整，並強調相關決定由自己承擔，也希望外界不要因此責怪醫療顧問。即使專業細節受到檢視，演員表現仍獲得不少肯定，有觀眾大讚「撇除醫療細節被抨擊到不行，身為一般觀眾覺得整體還是值得稱讚的，至少在演員的選角上變得更多元了」、「這部戲是不是把所有台灣的北藝大台藝大跟所有劇團的演員都找來演啊啊？怎麼每個人都這麼會演啊」。

No.2 《小城良方》

YT／iQIYI TW

網路聲量：8,777筆

從深圳頂尖醫院的天才神經外科醫師，到東北小鎮設備簡陋的衛生院，肖戰這次不走熟悉的偶像劇路線，而是以一口東北腔與接地氣的演出，展現不同以往的角色樣貌！

《小城良方》改編自劉三叔小說《飛刀》，由《三十而已》導演張曉波執導，集結肖戰、姜妍、倪大紅主演。劇情描述曾經前途看好的神經外科醫師劉錚亮，因醫療事故離開原本的工作，還留下手抖與恐雪症等心理創傷，後來因母親失蹤回到東北老家，意外留在資源有限的小西門衛生院支援。面對一群看似不太可靠的同事、形形色色的病患，以及基層醫療現場的種種難題，他逐漸找回行醫的初心，也在充滿東北人情味的日常中重新整理自己的人生。作品不只呈現醫療現場，也將市井生活、幽默互動與生離死別交織在一起，豆瓣開出8.0分，成為不少觀眾推薦的療癒系陸劇。

這次聲量主要來自網路推薦貼文，觀眾討論焦點除了劇情節奏明快、笑中帶淚，也集中在肖戰跳脫過往形象的演出。有人稱讚「完全是不同以往的肖戰，反而覺得很接地氣更喜歡他」，也有人拿他過去演出的醫師角色比較，認為「小城良方真的好看，一樣是醫生但是肖戰把劉錚亮演得跟顧魏完全不一樣感覺」。劇中濃厚的東北口音也成為觀眾津津樂道的特色，甚至有人笑說「這部劇東北口音重，不看字幕根本聽不懂」。除了演員表現，醫療場景的呈現同樣受到肯定，有觀眾表示「好看又好笑，而且手術畫面很逼真，台詞又很自然不會尬」；也有人形容追劇過程「劇情很不錯，有些地方會笑到肚子痛，但也有很無奈感傷的」。從醫療專業、角色轉變到東北小城的生活氛圍，《小城良方》以不同於傳統醫療劇的輕喜劇調性，獲得不少觀眾青睞。

No.1 《Doctor X：白色黑手黨時代》

YT／Netflix Taiwan

網路聲量：11,072筆

「我是不會失敗的！」日本經典醫療劇《派遣女醫X》翻拍成韓劇，金智媛化身不向權威低頭的天才外科醫師，挑戰被金錢與權力腐化的醫療體制。韓國醫療黑色復仇劇《Doctor X：白色黑手黨時代》於2026年10月9日開播，由《VIP》、《惡鬼》導演李靜琳執導，集結金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫主演。

故事以救曙大學西南醫療中心為舞台，神祕的自由接案外科醫師桂水晶受聘進入醫院，憑藉高超醫術接下各種高難度手術，卻也因此與院內權力核心「木蓮會」正面交鋒。不同於日版原作較為明快的喜劇風格，韓版加入主角背負的過往創傷與復仇線，讓醫療劇情延伸出權力鬥爭、黑幕揭露與懸疑張力。金智媛剪去長髮，以俐落短髮造型詮釋冷酷幹練的「手術室瘋狗」，與李姃垠、孫賢周等實力派演員同台飆戲，也讓這部翻拍作品在播出期間引發高度關注，最終大結局以15.2％收視率收尾。

不過，作品最初掀起的討論焦點，並不全是韓版劇情本身，而是觀眾難免拿它與米倉涼子主演的日版《派遣女醫X》比較。經典台詞、角色氣場與標誌性配樂都讓老劇迷印象深刻，有人直言「確實就是要米倉涼子的霸氣」，也有人認為「韓版Doctor X沒日版配樂才是硬傷，口哨聲bgm太經典」，甚至表示「再次應證翻拍始終無法超越原版經典」。不過，也有觀眾抱持不同看法，認為韓版有自己的詮釋空間，留言表示「沒看過原版，目前我覺得很喜歡，也不會特別去看原版來比較」；另有看過日版的劇迷認為改編表現不差：「日版的Doctor X無論在人設、對白、和音樂都印下很深的標記，無疑真的很好看。而昨天看到韓版第二集，我覺得這改編真的不差」。從角色魅力、經典配樂到翻拍能否超越原作，《Doctor X：白色黑手黨時代》在播出初期便累積大量話題，最終以11,072筆網路聲量拿下2026年醫療劇排行榜冠軍。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年10月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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