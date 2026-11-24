位在南港Lalaport的5樓，今（24）日開始試營運的KidZania Taipei奇薩尼亞台北，是全台首座國際大型兒童職業體驗樂園，樂園內有一架披著星宇航空塗裝的飛機，提供航空業中機師與空服的職業體驗，將成為孩子認識航空業的入口。不過，這架看似星宇的飛機，實際上卻是一架擁有超過26年商業航空服役歷史的波音737-300。一架退役客機如何走進百貨商場，背後還藏著哪些不為人知的工程挑戰？

2026-11-24 09:00