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今天氣3階段變化 粉專：先下雨後降溫、愈晚愈濕涼
今天起床後感受到天氣變化了嗎？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，今天氣變化相當明顯，隨著鋒面逐漸通過台灣上空，各地天氣開始轉趨不穩定，降雨機會增加，外出記得攜帶雨具，且溫度越晚越低，建議要多帶一件薄外套。
今天氣3階段變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，上午鋒面通過，各地雲量逐漸增多，北部、宜蘭容易下雨，漸轉濕涼，中、南、東部偶有陣雨大致舒適。
中午至下午涼冷空氣南下，隨著鋒面通過、東北季風增強，涼冷空氣開始南下，北部、宜蘭率先感受到降溫中、南、東部大致舒適。
至於傍晚至夜晚，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，越晚越濕涼。北部、宜蘭氣溫持續下降，加上這波水氣比較多，陰雨配合降溫，濕涼或冷的感受更加明顯，中、南、東部入夜後也會逐漸轉涼。
此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，台灣西部沿海及平原空曠區將有7到9級強陣風，沒下雨的地方，也要留意風飛沙。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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