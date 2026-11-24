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鋒面東北季風南下北東轉雨低溫13度 吳德榮：投票日乾冷空氣報到
北部和東半部轉雨變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今至周四鋒面及比前波弱的東北季風南下，北部、東半部地區及中南部山區有局部雨，今、明兩天氣溫下降，北台偏涼，周四氣溫漸回升。
今日各地區氣溫如下：北部13至21度、中部15至27度、南部16至28度及東部14至27度。
吳德榮指出，周五另一小股東北風，大台北雲量稍多，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，桃園以南晴朗穩定。投票日(周六28日)起乾冷空氣南下，各地好轉，西半部晴朗，東半部多雲時晴，偶有零星飄雨的機率；下周日、一(29、30日)各地晴朗穩定。周末兩天白天北舒適南微熱、早晚涼；下周一氣溫升、各地白天微熱早晚涼，日夜溫差大。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，到12月上旬尚無強冷空氣南下的跡象，首波大陸冷氣團還得再等。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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