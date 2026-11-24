新興毒品（NPS）經常以混入或仿冒日常食品方式濫用，如摻入軟糖或咖啡包；溶於吸墨紙，晾乾後施用；以電子煙為載具，溶於煙油中吸入，已知合成大麻類、異硝氮烯類、依托咪酯等均如此施用，進入肺部後，因其脂溶性，可迅速進入血流及腦部，但常因吸食頻率及劑量未能掌握而中毒甚或致死。

防治NPS，需就其演變過程、特徵與發展趨勢，提出務實的因應防制策略。

管制藥品 宜有適當管理

首先，藥廠或研究機構進行影響精神物質研發宜有適當管理。毒品與管制藥品一體兩面，依照「管制藥品管理條例」，醫藥教育研究試驗人員非經中央衛生主管機關核准之正當教育研究試驗，不得使用管制藥品。從甲基安非他命研發的經驗，忽視對研發成癮物質的管理，可能造成嚴重的濫用危機。

其次，愷他命與依托咪酯在醫事人員監督下使用本應安全，但毒梟利用其未被聯合國1961年及1971公約所管制，變成圖利工具。目前愷他命與依托咪酯分別為第三級和第四級管制藥品，但依托咪酯因毒駕肇事案例增加，由第三級毒品提升為第一級毒品，與醫療使用的第四級管制藥品成落差，可能成為醫療流用的管理漏洞。

監測通報 需跨部會協調

再則，對先驅化學品或含成癮性成分植物進行源頭管制，避免下游產生眾多衍生物，這需有跨部會、完整的監測與通報體系，落實供給面管理防制。吸食工具也應管理，NPS的施用有多種方式，例如以電子煙為載具，施用方式也造成毒性增加。

半世紀前，海洛因成癮及共用針具造成愛滋病傳播，促成美沙冬替代療法。現今NPS的17大類中，有三大類屬於類鴉片類，其毒性均較嗎啡或海洛因更高。

臨床上，遇嗎啡或吩坦尼中毒，通常注射拮抗劑納羅克松（Naloxone）即可逆轉解毒。但最新毒理學研究，Nitazenes類物質與大腦受體的結合力極強且分離速度極慢，標準劑量的納羅克松往往無法奏效，需要極高劑量或多次注射，這使Nitazenes成為致死風險極高的類鴉片物質，解毒與替代療法成效有待評價，成為挑戰。

NPS已演化出眾多品項，為21世紀的新成癮問題，但多數缺少標準品進行鑑驗，且經常數種NPS併用，其毒性及濫用盛行率較難完整評估，造成鑑定監測、醫療處置與防治困難，也是現今NPS需求面防治的最大挑戰。人工智慧興起，或可以補強缺口。

AI模型 助預測毒品特徵

已有研究運用AI驅動的生成模型，了解NPS可能合成結構及預測其藥理活性，並以定量構效關係建立模型，有助預測NPS效力與毒理學特徵，建構鑑定的分析化學工作流程。英屬哥倫比亞大學已建立精神活性物質資料庫，加速並自動化未來未知設計毒品的鑑定過程，已被UNODC、歐洲毒品與藥物成癮監測中心等參考運用於防治的可行性。

原文刊載於「刑事政策與犯罪防治研究專刊」第41期專文「從鴉片、安非他命、愷他命到依托咪酯—由大歷史談管制藥品與毒品的區隔與管理趨勢」，此為系列之四。

（作者李志恒為高雄醫學大學毒理學碩博士學位學程名譽教授）