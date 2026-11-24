「鵝、鵝、鵝，曲項向天歌…」這是唐代詩人駱賓王的《詠鵝》，但這首詩並不是我在課本上讀到的知識，而是AI短劇裡，主角們在穿越到古代後，為了展現文學造詣所背出的內容。

現在AI短劇風靡老少，只要拿起手機就看得停不下來，我也是其中一員，緊張的劇情、精緻的畫風，讓我每天花了好幾個小時追劇。

只是長時間盯著螢幕，不僅眼睛痠澀，快節奏且大量的聲光效果也讓腦袋跟著「當機」，會忘記要做什麼正事。畢竟當我閉上眼睛回想，腦中還是那個霸總坐著千萬豪車的情景啊！我也發現自己耐心下降、脾氣暴躁，忍不住會希望別人快一點，因為幾分鐘的時間，短劇裡可能就度過好幾個重要場景了。

後來有一陣子因為出差，沒時間看短劇，居然就成功減少觀看的時間，也才發現AI短劇劇本重複性高，我還曾一天內看過同一個劇本的三個翻拍版，珍貴的時光就這樣被浪費了。現在的我則是有意識地選擇自己要看什麼，讓每個分秒都更有意義。

其實看AI短劇不一定不好，從中還是可以學到詩詞、看到家國仁義，也可以省思價值觀，但不要沉迷，要有判斷劇情對錯的思維。短劇可以是生活的調劑，千萬不要把它當成生活的全部，適時放下手機，會發現生活比短劇更加多采多姿。