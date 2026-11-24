一名60多歲男子日前在外島駕車自撞電線桿，造成主動脈嚴重撕裂，一度意識不清、血壓下降，命懸一線。透過衛福部主動脈區域聯防網啟動緊急後送機制，事故發生後4小時內便由醫療專機跨海送抵林口長庚醫院。醫療團隊緊急進行升主動脈及全主動脈弓置換手術，術後又發現肝臟撕裂、膽管受損，歷經兩次手術才成功脫離險境。

林口長庚醫院心臟血管外科主治醫師覃紹凱表示，患者抵達林口長庚時，已出現意識不清、心跳加快及血壓下降等休克徵象，超音波更發現心包膜內積血，隨時可能危及生命。進一步檢視影像發現，患者主動脈峽部出現假性動脈瘤，升主動脈及主動脈弓也有血管壁血腫，研判為急性外傷性主動脈損傷。

覃紹凱指出，手術時更發現升主動脈已發生急性剝離，主動脈弓靠近大血管分支處有約3乘4公分的內壁損傷，傷勢嚴重。由於血管破損範圍過大，必須切除受損血管，以人工血管置換升主動脈及整段主動脈弓，還要維持腦部血液供應，並逐一重建血管分支，稍有不慎便可能造成嚴重神經損傷。

林口長庚胸腔暨心臟血管外科系主任陳紹緯表示，這類高難度手術極度仰賴心臟外科、麻醉科、體外循環及加護病房團隊密切合作，才能完成血管重建，患者術後3至4天順利拔除呼吸管，未料，一周後黃疸指數卻升高。重新檢視影像發現，患者有第三級肝臟撕裂合併膽管損傷，膽汁滲漏已引發腹膜炎，緊急再次手術處理，病情才逐漸改善。

覃紹凱提醒，重大車禍常造成多重器官損傷，最致命的傷勢可能掩蓋其他問題，即使完成緊急手術、生命徵象恢復穩定，仍須持續追蹤，避免遺漏腹腔器官受傷。