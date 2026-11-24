「我不能夠一輩子一直被這個疾病給控制住！」目前擔任國中特教班教師助理員、罹患罕病歌舞伎症候群的采倢，談到她求學時因病曾遭受霸凌、不敢接觸外人，後來在財團法人罕見疾病基金會夥伴的鼓勵下，終於走出創傷的心路歷程。

求學遭霸凌 努力突破陰霾

34歲的采倢在罕病基金會主辦的「同理扶持，以愛相伴」2026罕見疾病獎助學金暨第三屆貢獻獎典禮，獲得「友善扶持」獎學金的肯定。

她回憶道，在求學時代，曾遭遇校園霸凌，甚至有同學用美工刀傷害她，因此很害怕和陌生人互動，不過，她告訴自己一定要突破疾病、心理創傷所帶來的各項限制，逐漸走出陰霾。

談到自己最想感謝的對象，采倢說，當時罕病基金會台中辦事處主任陳虹惠的溫暖提醒：「如果在學校有遇到病友的話，就真的要好好地善待這些病友」，深深銘刻在她心中。而這份鼓勵也轉化為她日後陪伴其他罕病兒的強大動力。

如今采倢已將過去的傷痛化為陪伴的力量，面對其他罹患罕病的孩子，「看到他們的笑容，我就會覺得不管我付出多少的努力，我都很願意去做，很甘心樂意，哪怕吃再多苦都沒關係。」她所陪伴的罕病兒文辰聽到這番話語，感動地依偎在她身邊，並吃力說出「謝謝」兩字，感激之情溢於言表，展現出動人的師生情誼。

罕見疾病病友胡苮倍(右)談到母親一路不離不棄的陪伴，留下不捨的淚水。記者葉信菉／攝影

不離不棄 感謝媽陪在身邊

「謝謝妳，一直陪在我的身邊！」去年六月確診罕病泛視神經脊髓炎的苮倍，獲得「奮發向上」助學金肯定，14歲的她，當時因確診新冠肺炎住院、身體機能嚴重衰退，連走路都有困難，媽媽不僅要照顧年幼弟妹、肩負沉重經濟壓力，還要往返家庭、病房照顧她、陪她復健，想起媽媽這段不離不棄的歷程，她感動到無法言語，淚水潸然直下。

「別人看起來很平常的事，他們卻要付出更多時間與努力！」今年共有455位病友獲獎，涵蓋134種罕見疾病，創歷年新高，頒發獎助學金共315萬元，會場中也播放罕病兒的母親所製作的短影音，呈現罕病兒所經歷的點點滴滴。副總統蕭美琴、衛福部部長石崇良、次長莊人祥等也蒞臨與會、共襄盛舉。

七人貢獻獎 三人獲傑出獎

在頒獎典禮上，也表揚七位「貢獻獎」得主，包括前立委余政道、江綺雯與前衛生署藥政處處長胡幼圃，以及台大醫院基因醫學部醫師簡穎秀等；三位「傑出獎」得主，分別為軟骨發育不全症病友蔡奕琳、吳于嫣與重度海洋性貧血病患李佳鎂等。

罕見疾病基金會董事長蔡輔仁表示，每位獲獎學子都有自己的努力故事，有人一邊接受治療、一邊完成學業，也有人在才藝及服務中找到人生方向，同時也感謝各界夥伴支持，讓病友在面對困難時有所依靠，也有機會嘗試自己想做的事。他期盼透過貢獻獎，彰顯長期投入罕病立法、醫療及各領域服務的工作者與病友典範，延續陳俊翰律師為病友爭取權益的精神。