九合一選舉周六投票，台灣高鐵預估，本周五下午五時至晚間八時，南港、台北、板橋三站會湧現自由座人潮，三站將實施進站管制，排隊估須四十五分鐘至一小時。有民眾反映周日北上多個班次已難訂到座位，若買得到南下車票，周日卻無法順利北返，可能因此打消返鄉投票念頭。

高鐵表示，因應選舉疏運，本次自十一月廿七日至十一月卅日都有加開班次，共加開七十一班次列車（南下卅三班、北上卅八班），提供七百四十九班次列車的運能。過去也有視情況加開疏運班次。

高鐵表示，周五下午五時至晚間八時，南港、台北、板橋三站原則上每開放自由座旅客進站十分鐘，就暫停進站五分鐘，實際管制時間視現場人潮調整。若晚間八時後仍有大量旅客排隊，管制可能延長，對號座旅客可照常進站。

高鐵建議，大台北地區旅客可多利用南港站搭車。從台北站出發的旅客，可走鄰近捷運板南線出口的地下一樓閘門，避開空間較狹窄的地下三樓閘門。高鐵也已協調台北捷運加強站內廣播，引導旅客分流。

想避開周五傍晚尖峰的旅客，可查詢當晚紅眼優惠班次。廿七日共有十班紅眼優惠列車，抵達時間在次日凌晨零時卅分以後，標準車廂對號座全面七七折，目前已接近完售。

高鐵表示，將密切監控自由座人潮，並在交通部協助下與台鐵適時啟動「運具聯防」，自由座旅客避開尖峰時段，出發前，可先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，查詢「自由座等候時間」預估燈號，紅燈尖峰時段請改其他交通運具，分流搭乘，避免久候。