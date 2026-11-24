面對氣候變遷帶來的極端高溫與強降雨挑戰，都市樹木與綠地是提升城市韌性的重要綠色基礎設施。環境部長彭啓明表示，既有空氣品質淨化區，未來將串聯地方政府、企業及社區資源，將單點綠地逐步擴展為綠色網絡，環境部已與財政部協調，未來企業種樹花費的錢可拿來抵稅。

環境部昨舉辦國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會，以及空氣品質淨化區一一五年度優良認養單位頒獎典禮。

彭啓明表示，已與財政部協調，未來企業種樹花費的錢都可抵稅，將拜會新任地方首長，盼共同推動國家級都市林與國土綠蔭氣候調適計畫。

環境部氣候變遷署副署長張根穆說明，空品區過去卡在一些問題，包含卅年來認養失衡、單點孤島、誘因不足、缺全⽣命周期養護與專業⼈⼒等。截至去年底，被認養的空品淨化區約四成，未來要推動的空品區二點○，要將都市林升級為國家級氣候調適防護網。

張根穆指出，為提升認養誘因，二點○計畫將締結社區都市林營造與認養協定，績優給專案補助、技術輔導、資材⽀應。企業、法人在指定區域閒置地無償供公眾使⽤五年以上，將提供期間免徵地價稅，實施時間約十年。