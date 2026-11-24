聯合國氣候變化綱要公約第卅一屆締約方大會（ＣＯＰ31）前天閉幕，但化石燃料字眼遭刪除，調適資金也沒具體金額，談判破局，草案則保留了「35×35」的電氣化目標。環境部長彭啓明昨表示，國際間對化石燃料轉型陷入分歧，台灣不會等待，脫離化石燃料是不變的方向。

彭啓明昨表示，逐步汰除化石燃料是大家的共識，主辦國土耳其似乎把持不住中東產油國的壓力，加上俄烏衝突等，導致化石燃料產油國反撲勢力在這次又展現出來，也造成產油國勢力抬頭，不過將燃煤轉為天然氣讓碳排降低是對的方向，即使ＣＯＰ31在化石燃料轉型上未達共識，但脫離化石燃料仍是台灣既定的方向。

ＣＯＰ31大會決議草案保留二○三五年全球終端能源消費電力占比，須提高至百分之卅五的電氣化目標，並強調再生能源、電網改革與能源效率重要性。

彭啓明表示，我國電力占國內能源消費比重已由二○一○年百分之廿七點四整體上升至今年前九月的百分之卅七點一，未來持續推動運具電動化、建築節能與設備效率提升，結合潔淨能源、電網韌性、儲能設備及電動化基礎建設，甚至未來核能二、核三安檢成功並重啟，電力排碳係數就能再進一步下降。

彭啓明也表示，二○一五至二○二五年間，我國實質ＧＤＰ成長百分之四十七點六，排放量卻絕對下降百分之八點七，是極少數能同時兼顧高經濟成長，以及與排放絕對下降的國家。

不過彭啓明也表示，經濟部門考量ＡＩ與國安，加上台灣還在經濟成長階段，會希望預留備用的燃煤機組，因此減煤上會更加保守，但還是希望國家能提出更早的汰除煤電時間表，加速邁向淨零轉型。