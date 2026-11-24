聽新聞
0:00 / 0:00
維也納經典樂章 演出最後倒數
二○二六歲末，來自奧地利的維也納美泉宮管弦樂團（Schönbrunn Palace Orchestra）將於十二月六日（日）下午三點首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。距離演出僅剩最後兩周，邀請樂迷把握最後購票機會，親耳感受來自「音樂之都」的經典樂音。
本次演出上半場由莫札特「費加洛婚禮」序曲揭幕；下半場則走入十九世紀維也納舞會年代，由「圓舞曲之王」小約翰．史特勞斯的「春之聲」、「藍色多瑙河」圓舞曲及「雷鳴與閃電」波卡舞曲接連登場，勾勒維也納音樂文化的迷人風華。
不用飛往奧地利，也能親耳感受維也納的經典樂音。十二月六日演出進入最後倒數，邀請樂迷把握購票機會，與重要的人相約國家音樂廳，共享一場充滿歐洲風情的歲末音樂盛宴。可洽udn售票網購票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。