聯合報長期關注國人健康議題，專文揭露鼻胃管移除困境，健保署持續推動及擴大相關試辦計畫，祭出三項獎勵措施，衛福部長石崇良昨表示，希望醫療院所、住宿型養護機構積極推動「無管人生」，透過吞嚥功能復健，及早移除鼻胃管。

石崇良指出，依健保申報資料追蹤，去年門、住診約廿八萬人因醫療需求放置鼻胃管，約九成病人因急性疾病治療而短期放置鼻胃管，長期留置三個月以上者占比為百分之九，照護場域以居家及住宿型機構為主。

研究顯示，長期置放鼻胃管，將增加胃食道逆流及吸入性肺炎等風險，石崇良說，試辦計畫期望透過財務誘因，鼓勵醫療端與長照機構改變臨床照護模式，將醫療專業延伸至住宿型機構，專業團隊合作，積極提供吞嚥功能復健訓練，及早移除鼻胃管。

健保署試辦計畫共規畫三項獎勵措施，首先為開辦獎勵，由醫療機構與住宿型機構組成共同跨專業照護團隊，核心成員包含醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、營養師、個案管理人員及照顧服務員，每一照護團隊給予三萬元開辦獎勵。

其次為照護獎勵，醫療機構提供機構住民吞嚥功能評估、制定個人化吞嚥訓練計畫，提供住民至少連續四周以上的經口進食訓練與營養相關照護。每收案一位住民，即獎勵醫療機構八千元、住宿型機構一萬元。

第三為品質獎勵，當年度同一住宿型機構，依據成功移除鼻胃管的住民人數，給予五萬至六萬元不等獎勵金。