台北榮總研究發現，家中成員中如有人罹患「頑固型憂鬱症」，其父母、兄弟姊妹或子女罹病風險為一般族群的九點一六倍，罹患其他精神疾病風險則增二至三倍。醫師提醒，若有家族相關病史，當持續情緒低落、失去興趣或其他憂鬱症狀時，務必尋求專業協助。

該項研究由北榮精神醫學部主任李正達帶領團隊執行，分析台灣憂鬱症患者十年就醫資料，研究成果發表於國際知名精神醫學期刊「JAMA Psychiatry」，獲得美國ＣＮＮ專文報導。

據統計，全國約百分之五的人口飽受嚴重憂鬱之苦，估計患者在一二五萬至一五○萬人之間，其中三分之一至四成患者屬「頑固型憂鬱症」。北榮精神醫學部情緒精準醫療中心暨老年精神專科主治醫師鄭智銘說，其定義為使用至少二種不同抗憂鬱藥物，且均達足夠劑量及治療時間，每次療程約四至六周以上，但症狀未明顯改善。

李正達表示，憂鬱症成因多元，過去基因研究難以找到一致的致病基因，近年逐漸發現，憂鬱症可能涉及二五○個基因群，與前額葉、前扣帶迴等腦區的神經網路及連結有關，並非單一基因造成。前額葉與情緒調節有關，而紋狀體則與動機、快樂感受有關，當腦區之間的連結出現異常，就可能引發長期情緒低落、缺乏動力。

這項研究證實，家人如罹患頑固型憂鬱症，父母、兄弟姊妹或子女罹病風險為一般族群的九點一六倍，罹患其他精神疾病風險則增二至三倍。鄭智銘指出，相關研究只是提醒「家族遺傳可能是影響疾病的重要因素之一」，不代表其他成員就一定罹病，但如果長期情緒低落，失去生活動力、難以專心，即應及早尋求專業協助。

對於藥物治療效果不佳的頑固型憂鬱症患者，除了調整藥物，李正達表示，可在醫師評估下，接受「經顱磁刺激」、「延長型間歇性西塔波刺激」改善憂鬱情緒，利用磁場刺激大腦左側前額葉，調整情緒調節功能。

臨床顯示，在持續接受十次「延長型間歇性西塔波刺激」後，五成七重度個案憂鬱症狀改善一半以上。鄭智銘表示，此種治療不需開刀，不用在腦中植入任何裝置，每次磁刺激時間十分鐘，一般建議，整個療程廿次治療，

每位患者症狀、身體狀況不同，治療方式也不應相同，鄭智銘表示，除了藥物治療，心理治療及腦刺激治療均為治療選項，北榮情緒精準醫療中心已發展出一套腦刺激預測模型，可準確預測患者適合哪種治療。