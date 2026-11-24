思覺失調症與遺傳有關，台大醫院精神醫學部主治醫師劉智民指出，一般人終生罹患思覺失調症機率為百分之一，若一等親曾患病，風險約為一般人的八至十二倍。若帶有特定高風險罕見變異，罹病風險甚至可達一般人百倍之多。

思覺失調症有遺傳傾向，若父母、兄弟姊妹等一等親罹病，下一代或其他家人的罹病風險勢必大增。劉智民表示，個案應接受遺傳諮詢，正確理解罹病風險。例如，一等親家族史罹病如預估為百分之十二，這組數據可解釋成「罹病風險增加十二倍」，讓人感到害怕。但換個角度看，即使一等親罹病，仍有九成機率不會發病。

「思覺失調症並非完全由基因決定。」劉智民以同卵雙胞胎研究為例，即使兩人基因幾乎完全相同，若其中一人罹患思覺失調症，另一人發病比率約為百分之四十八，顯示基因並非決定發病唯一因素，應考慮胎兒時期的健康狀況、出生過程、成長壓力，及青春期接觸非法藥物等因素。

對於具有家族病史的民眾，劉智民建議，應從生活環境與健康管理著手，包括孕期做好產前檢查、降低感染風險，注意生產過程安全。若出現明顯的行為改變、社交退縮、異常猜疑或幻聽等症狀，應及早尋求精神科專業評估。

由於若帶有特定高風險罕見變異，罹病風險可能提高至一般人的二十至一百倍，劉智民指出，對於已確認帶有特定變異的家庭，可透過專業遺傳諮詢，評估生育規畫及相關檢測需求。

在治療方面，新一代抗精神病藥物可改善部分傳統藥物容易出現副作用，但需留意體重增加、代謝異常等問題。再者，每月施打一次的長效針劑可維持較穩定的藥物濃度，降低因忘記服藥而中斷治療的風險，患者應可與醫師討論適合治療方式。