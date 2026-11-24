思覺失調症究竟與哪些基因變異有關？國衛院攜手國際研究團隊分析近八萬人基因資料，找出十四個與思覺失調症顯著相關的染色體區域，其中四個新發現區域的相關變異，在東亞族群出現頻率遠高於歐洲族群，為未來疾病風險評估及精準醫療提供重要線索。

這項研究係由國衛院副院長陳為堅、國際團隊攜手完成，共整合台灣、中國、日本、新加坡及印尼等東亞族群資料，另結合歐洲血統族群研究成果，今年九月發表於國際期刊「Nature Genetics」。台灣貢獻超過八六○○人研究資料，展現本土精神醫學研究實力，另凸顯亞洲族群參與國際基因研究的重要性。

國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員任雅文表示，全球約百分之一人口飽受思覺失調症之苦，以往研究證實，遺傳為重要風險因子，但無法釐清哪些基因變異可能提高罹病風險。此研究聚焦於「拷貝數變異」（CNVs），證實了思覺失調症患者帶有較多罕見「拷貝數變異」。

研究納入四萬四一六一名東亞族群受試者，分別為二萬九○三名患者、二萬三二五八名對照者，再結合三萬四二五七名歐洲血統族群資料，總計七萬八四一八人，結果發現，思覺失調症患者帶有較多罕見「拷貝數變異」，尤其是影響多個基因的大片段染色體缺失。

任雅文表示，「拷貝數變異」是指染色體部分片段發生缺失或重複，使基因數量出現改變。任雅文表示，這類變異雖然罕見，但部分變異對罹患思覺失調症風險，影響程度遠高於一般常見的基因變異。

進一步分析發現，東亞族群共有九個染色體區域與疾病顯著相關，結合歐洲資料，增加至十四個，其中四個新風險區域的相關變異在東亞族群較為常見。任雅文強調，不能以此推論東亞族群比較容易罹患思覺失調症，而是代表不同族群之間可能具有共通的疾病遺傳機制。

任雅文強調，這項研究不僅補足過去亞洲族群基因資料不足的缺口，也為未來疾病風險評估、精準醫療，提供重要線索。

未來是否透過基因檢測，提前預測思覺失調症？陳為堅表示，目前成果仍屬基礎研究，尚無法直接用於臨床篩檢、診斷或治療。因此必須釐清相關變異如何影響神經發育、引發疾病，才有機會發展更精確的風險評估及個人化治療策略。