延繩釣漁具以長主繩串聯大量支繩與魚鉤捕撈鮪魚、旗魚等魚類，雖然對海底棲地破壞較拖網小、幼魚混獲率也相對低，但仍面臨回收不易等多項環境與生態爭議。農業部漁業署今舉辦「公私協力打造延繩釣漁具循環經濟示範模式」三方合作啟動記者會，由漁業署、邦泰複合材料股份有限公司、蘇澳區漁會及東港區漁會共同簽署合作備忘錄，預計每年可回收釣繩超過500噸。

延繩釣是我國重要的漁業種類，漁船定期汰換的尼龍釣繩具有良好的回收再利用價值，惟過去受限於回收成本較高、經濟誘因不足，尚未形成穩定的回收體系。

農業部次長黃昭欽表示，過去漁業剩餘資源多為「線性經濟」，即使用後就廢棄處理，廢棄物上岸後若僅當作一般廢棄物處理，仍會造成環境負擔；近年來國際趨勢是積極推動「循環經濟」，在循環鏈中的每一個節點，包括漁民、漁會、回收處理端及企業製造端，都不可或缺，預估每年可回收的釣繩、網具等可超過500噸。

漁業署長王茂城進一步表示，友善環境、循環經濟的產品對許多企業已是「標配」，3C產品品牌商如Apple便要求供應鏈使用再生循環產品，未來企業也可能會被要求使用海廢回收材料，漁業署研擬未來提高漁獲配額，以提高業者回收廢棄漁具誘因。

漁業署表示，已選定宜蘭南方澳及屏東東港鹽埔2處漁港作為示範場域，透過政府與漁會協助集中收受，降低企業回收成本，並藉由提高收購價格，增加漁民參與意願。