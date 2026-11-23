憂鬱症患者不只是心情不好，還可能失去生活動力，嚴重時可能增加自殺風險。台北榮總研究發現，家中有人罹患「頑固型憂鬱症」，其父母、兄弟姊妹或子女，罹患相同疾病風險約為一般族群的9.16倍，罹患其他精神疾病的風險也增加約2至3倍。醫師表示，若家中有人有相關病史，當自己出現持續情緒低落、失去興趣或其他憂鬱症狀時，更應及早尋求專業協助。

台北榮總精神醫學部情緒精準醫療中心暨老年精神專科主治醫師鄭智銘表示，超過3成憂鬱症患者，使用至少2種不同抗憂鬱藥物，且均達足夠劑量及治療時間，通常每次療程約4至6周以上，症狀仍未明顯改善，此情形稱為「頑固型憂鬱症」，若家人罹患頑固型憂鬱症，其他親屬也要提高警覺。

北榮精神醫學部主任李正達指出，台灣過去統計顯示，約5%民眾受到較嚴重憂鬱症困擾，全國推估約有125萬至150萬人，其中約三分之一至4成患者，即使接受適當、足量的抗憂鬱藥物治療，仍可能難以獲得理想療效。

李正達分析台灣就醫資料長達十年追蹤發現，家中有人罹患頑固型憂鬱症，其具有家族風險，包括父母、兄弟姊妹或子女都可能增加罹患相同或其他精神疾病的風險。研究成果發表於國際知名精神醫學期刊「JAMA Psychiatry」，並獲得美國CNN專文報導。

李正達說，憂鬱症成因多元，大腦扮演關鍵角色。過去基因研究難以找到一致的致病基因，但近年研究逐漸發現，憂鬱症可能涉及約250個基因群，與前額葉、前扣帶迴等腦區的神經網路及連結有關，並非單一基因造成。

舉例來說，大腦中有不同區域負責不同的功能，如「前額葉」與情緒調節有關，而「紋狀體」則與動機、獲得快樂的感受有關，這些腦區並非各自獨立運作，而是互相傳遞訊息，就像一個彼此連結的網路，當腦區之間的連結出現異常時，可能與憂鬱症患者長期情緒低落、缺乏動力，或對原本喜歡的事情失去興趣有關。

鄭智銘說，家人罹患頑固型憂鬱症，不代表自己一定會生病。研究提醒，家族遺傳可能是影響疾病的重要因素之一，也暗示了大腦生理脆弱性及環境扮演重要角色。若家中有人有相關病史，當自己出現持續情緒低落、失去興趣或其他憂鬱症狀時，更應及早尋求專業協助。

對於藥物治療效果不佳的患者，除了繼續調整藥物，現在也可以考慮使用「經顱磁刺激」、「延長型間歇性西塔波刺激」來治療憂鬱症。李正達說，「延長型間歇性西塔波刺激」（piTBS）為利用磁場刺激大腦的治療方式，利用設備刺激與情緒調節有關的大腦左側前額葉以調整大腦功能。

鄭智銘指出，研究團隊最新發表於「Asian Journal of Psychiatry」的研究，分析2018年至2024年間，共273位接受腦刺激治療的成人憂鬱症患者，其分別接受piTBS與傳統高頻重複經顱磁刺激（rTMS）治療。在完成10次治療的患者中，piTBS組有57.1%的患者憂鬱症狀改善至少一半；傳統磁刺激組則有34.8%患者達到相同程度的改善。

值得注意的是，研究時piTBS組平均接受12.4次治療，傳統磁刺激組則平均接受14.5次。對部分患者來說，piTBS可能有機會讓憂鬱症狀更早出現改善，進一步分析發現中高齡患者也可能受益。接受piTBS治療的患者治療時疼痛比例較低，約有12.5%出現刺激部位疼痛，低於傳統磁刺激組的24.2%。其他可能出現的不適還包括頭痛、暈眩等。

鄭智銘提醒，這項研究並不是說治療10次就可以結束療程。即使患者已經感覺明顯好轉，臨床上仍通常建議完成20次治療，並由醫師依照個別情況評估是否需要調整，也並不是每個病人都適合新型治療。

鄭智銘說，這種治療不需開刀，也不需在腦中植入任何裝置，每次磁刺激時間約10分鐘，患者接受治療後即可依身體狀況恢復日常活動。目前臨床上通常建議接受20次治療，醫師會依照患者的症狀、改善情況及身體狀況，安排適合的療程。現階段piTBS治療採自費方式。

鄭智銘強調，每位患者症狀、過去接受的治療及身體狀況都不同，因此治療方式也不應完全相同。除了藥物治療，心理治療及腦刺激治療也都是可以和醫師討論的選擇。情緒精準醫療中心已發展出專利的腦刺激預測模型，能準確預測患者適合哪種治療。

然而，經顱磁刺激並非適合所有患者，若有癲癇病史、家族癲癇病史，或腦部腫瘤、血管瘤等，均須由醫師審慎評估，憂鬱症患者也不應自行停藥，應持續回診，與醫師討論適合的治療方式。

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