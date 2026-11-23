第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）11月9日在土耳其安塔利亞開幕，但各國對決議是否明確寫入轉型脫離化石燃料的文字沒有共識，綜合決議最終沒有通過。專家表示，台灣應逐年檢驗哪些措施確實帶來排放下降，並針對落後項目提出可執行的補救措施，也應建立國內的損失與損害盤點與災害保險機制。

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國立清華大學永續經營與氣候政策研究所助理教授曾琬鈴表示，COP31再次強調，全球升溫每增加一分，都將加劇氣候災害造成的損失與損害，對台灣而言，國際機制停滯更顯現自主調適的重要，台灣應建立國內的損失與損害盤點與災害保險機制，讓預警真正連結到撤離行動。

國立台北科技大學工業工程與管理系副教授徐昕煒指出，COP31給台灣的啟示是，從光電選址就讓居民參與，說清楚電網何時接得上，以及酷熱或淹水時怎麼維持供電。而設施運轉後，政府也應每年公布綠電發了幾度、電廠燒了多少天然氣、排放了多少，把這些實際數字和當初的試算核對，大家才能查驗多用電之後，台灣有沒有真的少燒天然氣。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，台灣下一步應針對電力排放係數、工業製程改善、住商節能及運輸轉型，逐年檢驗哪些措施確實帶來排放下降，哪些仍受電網建設、技術成本或土地使用限制，並針對落後項目提出可執行的補救措施。

國立政治大學經濟學系副教授李文傑認為，執行誘因要靠價格，今年電價2次凍漲，立法院剛通過撥補台電711億元；碳費開徵第1年，近9成的繳費工廠適用優惠費率，用電和排碳都便宜，企業和家庭就沒有理由改變。

國立台灣大學國家發展研究所副教授林竣達表示，用電增加不等於減碳，經濟部今年推估，2026到2035年用電每年平均成長2.5%，如果低碳電力和電網跟不上，排放量未必會下降。2027到2030年的調適計畫，則應該追蹤停水、停電的時間有沒有縮短，以及高溫、淹水對民眾的風險有沒有降低。