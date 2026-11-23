苗栗縣45歲婦人因子宮肌瘤，腹部脹如懷孕近20周，經以達文西手臂系統輔助完成微創手術，精準摘除11顆大大小小的棘手肌瘤並成功保住子宮。

苗栗縣大千綜合醫院今天分享這起案例表示，過去面對多發性巨大子宮肌瘤，因複雜度較高，傳統微創手術不易，病人恐面臨「切除子宮」或「傳統開腹大刀」的艱難抉擇。這名婦人與醫師評估及討論後，接受達文西機械手臂系統手術治療，成功拆除子宮內11顆肌瘤，且出血量控制在50毫升以內，不到1瓶養樂多的量，術後也恢復迅速。

大千綜合醫院婦產科醫師周芷佑表示，病人因腹中塞滿肌瘤，子宮撐大如懷孕近20周，透過術前超音波與電腦斷層精準定位，發現11顆肌瘤「上頂肚臍、下卡骨盆底」，除了子宮底部有1顆高達12公分，最棘手的是骨盆腔最深處的死角「直腸子宮陷凹」還卡著8公分與4公分的子宮頸肌瘤，同時合併前次剖腹產留下的嚴重後腹腔與腸道沾黏。

周芷佑指出，一般傳統微創腹腔鏡的器械為筆直長桿，面對毫無空隙的腹腔與骨盆深部死角，極易發生「器械打架」與視角盲區；尤其長在子宮頸的肌瘤緊貼輸尿管與豐富的大血管叢，剝離時稍有不慎就會引發大出血或輸尿管損傷，過去這類個案往往難以避免大量出血，甚至被迫切除子宮。

經婦科團隊透過達文西手臂系統輔助，精準剝離嚴重腸沾黏後，順利將11顆肌瘤全數摘除並完整保留子宮，婦人隔天即順利拔除尿管並恢復正常飲食。

大千醫院表示，健保署目前已將多項達文西手術納入健保部分給付，大幅減輕民眾經濟負擔，民眾在苗栗就能享有與醫學中心同步的頂尖微創醫療照護。