農業部水產試驗所近幾年透過復育海草床推動海底碳匯，並突破繁殖技術，經由人工授粉培育泰來草，不但順利成長還取得種子，有助提升海底碳匯。

水試所今天在農業部舉行記者會，介紹泰來草有性生殖技術。

水試所表示，海草床素有「海底草原」之稱，不僅是魚、蝦、蟹、貝類等海洋生物的重要棲息及育幼場所，也具有吸收與儲存碳、淨化水質及維護海岸環境等生態功能。

水試所說，以往國際上對海草的研究是隱身在海藻之下，全球海草床都因棲地縮減、海岸開發干擾等因素，面臨消失的危機，台灣沿近海域的海草已消失1/3，海草碳匯也被忽略，復育海草床是「台灣2050淨零轉型-自然碳匯」的重要項目。

水試所介紹，台灣有13種海草，其中泰來草植株較大，較易採集，經過兩年半馴化與調控，成功建立泰來草的有性生殖技術，不但完成首次人工環境下人工授粉、結果，還順利取得種子。

雖然水試所經由人工技術培育出泰來草，3年後仍未開花，但研究成果有助於掌握泰來草的生殖過程，為未來建立穩定的海草種苗生產技術及推動海草床復育奠定重要基礎，提升海底碳匯。

水試所表示，海草床復育不僅有助於改善海洋生物棲地，也是推動海洋藍碳及永續發展的重要工作，未來將持續精進泰來草人工繁殖與種苗培育技術，逐步建立穩定的復育種源，同時結合研究機關、企業、民間團體及學校等多方資源，推動海草床生態復育、環境教育及生態觀光，讓科研成果轉化為具體的海洋保育行動。