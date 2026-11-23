氣象署今天表示，未來一周2波東北季風，明天起至26日全台有雨，各地低溫約攝氏16至18度，北部、宜花高溫僅18至20度，整天偏涼；周末迎第2波東北季風，迎風面有雨偏涼。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天鋒面通過及東北季風增強，25、26日東北季風影響再加上華南雲雨區，連3天幾乎全台有雨。明天桃園以北、東北部地區及中部有短暫雨，南部山區為零星短暫雨；25、26日中部以北地區有短暫雨，宜花地區有局部短暫雨，南部、台東為零星短暫雨。

黃恩鴻表示，27日東北季風減弱，環境仍偏東北風，水氣稍減，北部山區、東半部有局部短暫雨。28日起下一波東北季風增強，持續影響至30日，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，明天至26日首波東北季風影響期間，各地低溫約16至18度，全台雲多有雨，北部、宜花高溫可降到18至20度，中南部、台東約21至25度；27日略為回溫，北部、宜花高溫回升至24、25度，中南部26至29度。

黃恩鴻提到，下一波東北季風28日起影響至30日，但冷空氣較弱，各地低溫約17至19度，局部地區因輻射冷卻影響可能會再低1、2度，白天高溫變化不大。

黃恩鴻提醒，若溫度及水氣能配合，明晚至25日全台3500公尺以上高山有機會飄雪；另外25日東半部沿海地區要注意長浪。