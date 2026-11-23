國人常用的沙茶醬、豆瓣醬等調味醬料，竟有產品成分標示不符規定！衛福部食藥署今日公布「115年調味醬製造業稽查專案」結果，共查核48家製造業者、抽查128件產品標示，發現6件產品標示違規。

其中，知名品牌「牛頭牌沙茶醬」因成分未依含量多寡由高至低標示，遭台南市政府衛生局裁罰4萬元。另有業者產品標示與實際使用成分不符，整體專案違規裁罰金額達21萬元。三媽臭臭鍋使用呱呱食品廠有限公司生產的「蒜蓉辣豆瓣醬」，則含有甜味劑甘草素，產品外包裝未標示。

食藥署中區管理中心簡任技正周珮如表示，這次聯合地方政府衛生局執行稽查，針對調味醬製造業者的食品登錄、食品良好衛生規範（GHP）、食品追溯追蹤、產品責任險、原料來源文件及衛生管理等項目進行查核，同時抽驗產品是否違規添加防腐劑、甜味劑等食品添加物。

在產品標示方面，知名的「牛頭牌沙茶醬」因成分未依實際含量由高至低排列，違反食品安全衛生管理法第28條規定，由台南市政府衛生局裁罰4萬元。依規定，食品成分應依含量多寡正確標示，讓消費者了解產品組成，避免因標示不當而產生誤解。

其他違規產品還包括台中市新川食品廠生產的「新川豆瓣醬」及「鎮江米醋調味醋」，因產品標示與實際使用成分不一致，遭裁罰8萬元。另外，彰化縣慶呱呱食品廠有限公司生產的「蒜蓉辣豆瓣醬」及「鍋醬蒜蓉豆瓣醬」，經查均含有甜味劑甘草素，但產品外包裝未完整標示。其中一款產品雖已調整配方，外包裝標示卻未同步修正，遭裁罰3萬元。

周珮如指出，這次共抽驗83件調味醬產品，檢驗防腐劑、甜味劑等食品添加物，檢驗結果均符合規定。除6件產品標示違規外，另有1家業者未依規定設置專門職業人員，相關違規案件均已移由地方衛生局依法處辦。

食藥署強調，食品業者應落實自主管理，確保產品標示與實際配方一致。依食安法規定，食品標示、宣傳或廣告若有不實、誇張或易生誤解情形，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰；應設置專門職業或技術證照人員卻未依規定辦理者，則可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食藥署提醒，調味醬是民眾日常料理常用食品，業者應確實掌握原料與添加物使用情形，配方異動時也須同步更新產品標示，保障消費者知的權益及食品安全。

彰化縣慶呱呱食品廠有限公司生產的「蒜蓉辣豆瓣醬」供貨給三媽臭臭鍋。圖／食藥署提供