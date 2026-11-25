年底進入學生拼考試、上班族趕結案的忙碌季節，不少人一到午後就眼皮沉重、腦袋當機。與其咬牙硬撐，不如替生活來點「鬆度」！陪伴許多人走過學生時代的經典飲品「輕鬆小品」咖啡牛奶，11月起換上全新「搞怪版」包裝，以「一口輕鬆就笑醒！」為主題，把課堂冷笑話與品牌角色的爆笑劇情搬上包裝，讓人喝一口、笑一下，瞬間醒腦回神。

輕鬆小品推出全新「搞怪版」包裝，正面連環劇情與側面課堂冷笑話一次登場。 圖／盧畊廷 攝影

輕鬆小品推出全新「搞怪版」包裝，正面連環劇情與側面課堂冷笑話一次登場。圖／盧畊廷 攝影

正面亮點：品牌IP角色親自上陣，4款連環劇情超搞笑

輕鬆小品這次讓包裝上的經典角色親自擔綱演出。4款正面包裝串成一齣連續劇：男子衝浪跌倒、小狗出手拯救，接著小狗趁機嘲笑一波，最後男子淪為「小弟」，搭配「哇！是摔哥ㄟ！」、「屬狗咿捏！」等逗趣對白，把熟悉的包裝圖案玩出新反差。集滿4款就能追完整段故事。

4款正面包裝串成連環劇情，男子衝浪跌倒、小狗出手拯救、小狗嘲笑一波、男子淪為小弟。圖／盧畊廷 攝影

側面看點：6款「輕鬆小考」課堂冷笑話，下課、午休話題直接有了

包裝側面化身「課堂小考卷」，以各種科目出題，例如英文課就問「果汁英文是Juice，那去冰果汁是什麼？」，還有猜猜男子、小狗叫什麼名字的選擇題，答案就藏在包裝上。拿起來就忍不住想考考同學、同事，讓咖啡牛奶也成為辦公室與教室裡的破冰話題。

包裝側面化身「輕鬆小考」，多款課堂冷笑話等你來解答。圖／盧畊廷 攝影

風味升級「咖啡更香濃」，精選咖啡原料×50%含乳量

除了包裝變得更好笑，輕鬆小品也同步風味升級，主打「咖啡更香濃」，以精選咖啡原料搭配50%含乳量，咖啡香氣與濃郁奶香更加平衡順口。不論早八上課、開會提神，或是午後嘴饞想來點小確幸，一瓶輕鬆小品就能補上恰到好處的「鬆度」，讓忙碌的年末多一點輕鬆。

念書、加班空檔來一瓶咖啡更香濃的輕鬆小品，補上恰到好處的「鬆度」。圖／盧畊廷 攝影

網友笑翻：「輕鬆小品」竟成Cosplay主角

Threads上也有網友分享，朋友穿上花襯衫、海灘褲再牽著狗出門，說是要扮輕鬆小品包裝上的小哥，貼文瀏覽數衝破55萬。留言區網友笑說「輕鬆小品也沒想到有一天會被模仿」、「衣服一模一樣」，也有人驚呼「從沒注意過輕鬆小品上面圖案長這樣XDDD」。這次搞怪版包裝正好讓男子與小狗有了更多互動吸引大家注意，熟悉的經典角色再次成為話題。

4款正面×6款側包隨機出貨，超商限時優惠

搞怪版包裝共有6款側面搭配4款正面，隨機出貨，預計11月中旬起陸續上架，在超商等通路都買得到。7-ELEVEn於11/10～12/8期間推出「輕鬆小品咖啡牛奶2件40元」優惠(原價25元/件)，想集滿全系列、追完整段劇情，趁優惠一次收藏最划算。下次念書念到恍神、工作做到卡關時，不妨拿起一瓶輕鬆小品，先笑一下再出發！