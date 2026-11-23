美國落髮專科醫師來台分享雷射與 PRP 合併治療

圖／絲凱鉑生髮診所 提供

絲凱鉑生髮診所邀請美國整形外科暨毛髮重建專科醫師 Michael B. Wolfeld 來台，分享落髮合併治療的成功案例與臨床經驗。此次交流聚焦 FoLix 髮力現生髮雷射搭配高濃度血小板血漿（PRP）的臨床應用，探討如何依病因、落髮程度與患者需求，在植髮與口服藥之外評估非手術選項。將國際技術知識連結台灣門診需求，深化接軌國際的專業生髮診所定位。

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絲凱鉑生髮診所接軌國際 以病例交流拓展治療選擇

Wolfeld 醫師具美國整形外科委員會（ABPS）及美國毛髮重建外科委員會（ABHRS）雙認證，長期投入毛髮移植及非手術落髮治療。絲凱鉑生髮診所透過此次國際交流，將美國臨床案例與台灣門診經驗相互對照，討論如何依落髮型態與治療反應，選擇非手術療程、評估植髮時機，並調整後續照護。

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絲凱鉑生髮診所引進FoLix髮力現雷射 為美國FDA生髮適應症雷射原廠合作診所

FoLix 髮力現採用 1565 nm 非汽化分段式雷射。絲凱鉑生髮診所說明，療程以微柱狀熱能作用於毛囊幹細胞分布區及周邊真皮組織。回溯性研究觀察到成人落髮者的頭皮毛髮外觀改善。專利申請中的 FoliCool™ 探頭可分開髮絲並持續冷卻。研討也將討論雷射搭配自體血液製備的 PRP 時，如何評估適用條件、安排療程與追蹤反應。

年輕也可能落髮 及早辨識與持續追蹤是治療關鍵

雄性禿可能在青少年後期或二十歲出頭出現。髮際線後退、髮絲逐漸變細或髮縫變寬，都是值得留意的變化。研討將聚焦如何及早辨識落髮，透過病史及頭皮檢查區分遺傳性落髮與其他原因，找出可處理的因素，並在適合的情況下及早介入，以減緩落髮進展。

治療能否達到預期，取決於病因判斷、療程是否符合個人狀況，以及能否持續執行與回診。絲凱鉑醫師團隊將分享如何在治療前建立基準，以固定角度與相近光線拍攝頭皮影像，搭配毛髮密度和髮絲粗細的紀錄，評估髮量是否穩定、外觀是否改善，並據此調整治療。

女性產後與荷爾蒙相關落髮 先找病因再規劃治療

產後幾個月出現大量掉髮，常與荷爾蒙變化有關，多數人的髮量會在產後一年內逐漸恢復。若掉髮持續、髮縫愈來愈寬，或懷疑與甲狀腺等荷爾蒙問題有關，可由醫師釐清原因。對於同時有多種落髮原因的女性，醫師可視個人狀況及哺乳情形，先處理相關病因，再評估是否搭配適合的頭皮或毛髮治療。

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絲凱鉑生髮診所從單項療程布局 延伸至整合式生髮管理

絲凱鉑生髮診所以接軌國際生髮醫療的專業診所為發展定位，從頭皮檢測、醫師評估、生髮雷射到日常頭皮養護，建立整合式毛髮健康管理的服務方向。透過問診與頭皮檢測，了解落髮開始時間、變化速度、家族史與毛髮條件；療程規劃則依個人需求討論，並安排後續追蹤。透過固定角度、相近光線的影像紀錄，讓患者更容易理解評估結果與照護過程。把創新技術與多元治療方式帶入個人化照護。

未來，絲凱鉑生髮診所將持續透過國際交流，從原廠合作、國際講師交流到持續專業研討，將國際視野落實於日常門診。讓每一次技術交流，都能回到更完整的評估與更清楚的患者溝通，持續深化品牌在台灣毛髮醫療領域的專業服務。

美國 FDA 510(k) 許可適用於 FoLix 設備的指定用途。療程須經醫師個別評估，並依台灣核准用途及相關規範辦理。