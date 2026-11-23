台灣邁入超高齡社會，少子女化與高齡化讓照顧成為國家重大課題。衛福部今舉行115年「金顧獎」表揚典禮，向全國長期投入長照服務的專業人員致上最高敬意。典禮頒獎表揚30位來自全國各地、表現優異的長照從業人員外，衛福部亦於現場正式宣布，每年6月3日訂定為「台灣長照日」，彰顯長照人員的專業價值與社會貢獻。

今天頒獎典禮，行政院陳時中政務委員、衛福部次長呂建德均親臨現場。呂建德指出，台灣去年邁入超高齡社會，目前65歲以上長者高達485萬人，占總人口比率約21%，而長照預算已從49.5億元，於2024年增至824億元，今年則為927億元，明年到達1153億元。長照據點也從最早的700多處，布建長照相關服務據點已逾1萬6000處，目前長照服務涵蓋率突破8成。

呂建德說，金顧獎為表揚金質長照人員，他們穩固了被照顧者家庭及社會，政府將持續挹注經費推動長照政策「長照3.0」也持續致力於「人力專業發展」與「導入智慧照顧」，結合AI與智慧科技做為助力，優化從業勞動條件，吸引青年加入並走向專業化。

陳時中說，長照滿意度目前達到9成以上，這是所有照服員的努力，但未來長照與醫療結合的更完善，這是困難的挑戰，仍希望長照與醫療結合的更好，照顧所有需要長照的被照顧者及家庭。

本屆金顧獎共有255位優秀夥伴由各縣市政推薦參選，經過書面審查、實地訪視與線上訪談等評選程序，選出30位得獎者。獲獎者中，有人克服年齡、語言與文化障礙突破地理環境與照顧資源的限制，共同秉持專業與對服務的堅持。他們的服務成果，不僅為失能失智者築起強大的照顧防線，也為長照家庭注入溫暖的支持力量，展現長照服務最專業且動人的一面。

本次獲獎的照顧服務員阮明月，從越南遠嫁來台，克服語言與文化障礙，順利考取照服員證照與機車駕照，從新手一路晉升為小組長與實習指導老師。她說，在越南家鄉阿公、阿嬤都是由她照顧，秉持「以人為本」理念與個案建立深厚信任，並發揮創意設計「足部保護套」預防長者受傷，更積極推動自立支援。協助失智長者擺脫約束與尿布、重拾尊嚴。對她而言，長照不僅是工作，更是以生命影響生命的幸福使命。

面對離島地區高齡化與就醫不便的挑戰，來自澎湖縣失智共同照護中心人員許玲雪，是離島失智家庭最堅實的依靠與照顧燈塔。為減輕長者舟車勞頓之苦，她推動門診綠色通道與一次性整合評估，更號召專業團隊搭船至望安、七美等離島進行「離島聯合評估」，深入個案生活場域。此外，她亦引進靈性照顧工作坊，協助照顧者紓解照顧壓力，以專業及耐心陪伴失智家庭走過漫長照顧歲月。

同樣深耕資源相對匱乏地區服務的苗栗縣照顧管理專員羅子軒，主動協助在地成立「泰安鄉長照委員會」，並學習在地語言以傾聽部落長者的真實需求。他透過跨領域整合及連結公私部門資源，導入文化安全照顧及部落經驗傳承，協助多位經濟弱勢的獨居或失能長者改善生活環境，重拾自主生活能力及尊嚴，在山林部落間以真誠與專業串起溫暖安心的守護網。

呂建德表示，以金顧獎肯定第一線長照人價值外，更為進一步凝聚跨領域照顧力量與提升社會認同，正式將「長期照顧服務法」的公布與施行日的6月3日定為「台灣長照日」,並規劃於明年展開相關活動，期待長照人員的專業及付出，被社會大眾看見、理解、肯定與支持。