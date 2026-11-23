「女人年紀大了，還會想做愛嗎？」在傳統觀念中，女性到了更年期、停經以後，性需求似乎也會逐漸消失。然而，現代性醫學研究發現真實情況：女性即使到了60歲、70歲，甚至80歲以上，仍有不少女性維持性生活，有些人依然能夠達到高潮。

根據中華傳播管理學會「性傳播查假計畫」檢視文獻，一項2024年發表的國際系統性文獻回顧，整理了63篇針對60歲以上老年人性活動的研究，發現高齡者不但仍有性生活，性活動形式也相當多元，包括性交、口交、自慰及其他親密行為。研究人員指出，老年人的性活動是值得正視的健康議題，不應因為年齡而被視為不存在。

這項性學研究是由加拿大的Cape Breton University的Joshua Cameron及Pablo Santos-Iglesias兩位學者進行，發表於《International Journal of Sexual Health》。該研究提醒，各論文對性活動的定義不同，因此不能將所有數據直接合併成一個比例。

美國加州大學聖地牙哥分校研究團隊，2012 年發表於《美國醫學雜誌》（The American Journal of Medicine）的學術論文，題目為〈Sexual Activity and Satisfaction in Healthy Community-dwelling Older Women〉，作者包括Trompeter等人。研究發現這群中位數為67歲女性，近半數最近一個月仍有性生活。

這項研究針對高齡女性進行一項重要的調查。研究團隊寄出1303份問卷，有806名女性回答性活動相關問題。受訪者年齡中位數為67歲，平均已停經25年，其中九成自評健康狀況良好。

研究發現，49.8%的女性表示，過去一個月仍有性活動，包括與伴侶進行，或獨自進行，都納入統計。根據這項研究調查，這群平均67歲的女性，69%能有足夠的陰道潤滑，67.1%大多數時候能達到高潮。這代表女性即使已停經多年，仍可能維持相當程度的性反應及性愉悅。

研究也發現，約三分之一的女性表示性慾偏低、非常低或沒有性慾。換句話說，高齡女性的性需求存在很大的個別差異，不能用單一標準判斷。

值得注意的是，80歲以上女性仍維持性活動，而且在有性活動者當中，年齡較輕以及80歲以上的女性，在某些高潮滿意度指標上，反而呈現較高的比例。

這不是說80歲女性比60歲女性更容易達到高潮，而是說年齡與性愉悅之間，並不存在簡單的直線關係。

如果進一步將研究的定義縮小到實際性交，而不是廣義的性親密等活動，可以看到另一個重要現象。瑞典的研究人員Beckman等人曾針對70歲以上老人進行調查，研究比較不同年代高齡者的性生活變化，發現70歲女性在過去一年有性交的比例，隨著世代更替而增加。

這項研究特別值得注意，因為它詢問的是性交，而不是單純的擁抱、親吻或牽手。

另一項2007年發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的美國大型研究，則提供更具體的數據。研究發現，整體受訪者過去一年有性活動的比例，隨著年齡增加而下降：57至64歲為73%，65至74歲為53%，即使到了75至85歲，仍有26%。這裡的性活動包含性交、口交及自慰等形式，並非全部都是性交。

這項研究由芝加哥大學Stacy Tessler Lindau等人主持，調查3005名57至85歲美國男女，其中女性1550人。

這篇論文的題目是〈A Study of Sexuality and Health among Older Adults in the United States〉，發表於2007年的《New England Journal of Medicine》，是老年性醫學領域的重要人口調查。

多項研究都發現，性生活中的情感親密程度，與性喚起、陰道潤滑及高潮有較明顯的關聯。

這也說明，高齡女性的性生活，不應只從荷爾蒙或生理功能來理解，伴侶關係及情感連結同樣重要。

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