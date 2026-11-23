73歲林姓老農近日忙著採收及搬運水果，發現左側鼠蹊部出現不明腫塊，起初只有出力或久站時才會鼓起，平躺休息後便自行消退，未料腫塊越來越大，甚至一路延伸至陰囊，搬重物後還伴隨悶痛及下墜感，到衛福部豐原醫院就醫，經檢查確診為俗稱「墜腸」的腹股溝疝氣，且右側也有輕微疝氣，經施以接受腹腔鏡雙側疝氣修補手術，術後恢復良好。

豐原醫院泌尿科醫師呂政昕表示，腹股溝疝氣是腹腔內脂肪或腸道等組織，從腹壁較薄弱的位置向外突出，因而在鼠蹊部形成腫塊，隨著年齡增長、組織退化，加上搬運重物、長期咳嗽、便祕或排尿用力等增加腹內壓的情況，都可能使原有的腹壁弱點更加明顯。

初期患者往往不痛不癢，僅在站立、咳嗽或用力時出現鼓包，平躺後又會縮回去，容易因此延誤就醫，疝氣不會因休息或服藥而自行修復，若缺損逐漸擴大，不僅可能造成下墜、疼痛及生活不便，一旦突出組織卡在疝氣缺口、無法自行復位，形成「嵌頓性疝氣」，更可能進一步影響血流，造成腸道缺血甚至壞死，必須緊急手術處理。

呂政昕指出，疝氣是否需要接受手術，須依症狀、腫塊大小及患者整體健康狀況評估；若已出現疼痛、腫塊持續變大或影響日常生活，通常會進一步討論手術修補，常見手術包括傳統開放式手術及腹腔鏡微創手術，並搭配人工網膜加強腹壁支撐。

腹腔鏡手術利用腹部數個小切口，從腹壁內側進行修補，具有傷口較小等特點，也能在同一次手術中評估及處理雙側疝氣；林姓老農因左側腫塊就醫，加上右側已有疝氣，因此透過微創一次完成雙側修補，避免日後右側症狀惡化後再次接受手術。