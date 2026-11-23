北榮分析台灣就醫資料發現，若家中有人罹患頑固型憂鬱症，他們的父母、兄弟姊妹或子女，罹患相同疾病風險約為對照族群的9.16倍，罹患其他精神疾病風險也增加約2至3倍。

台北榮民總醫院精神部主治醫師李正達帶領研究團隊分析全台灣就醫資料、追蹤期約10年，發現當家族有人罹患頑固型憂鬱症，家人罹患相同疾病風險約9.16倍，其他精神疾病風險則增加約2至3倍。這項成果發表於國際精神醫學期刊JAMA Psychiatry，獲得美國CNN專文報導。

李正達指出，大腦不同區域負責不同功能。前額葉與情緒調節有關，紋狀體則與動機、獲得快樂感受有關。這些腦區會互相傳遞訊息，並非各自獨立運作，就像彼此連結網路。當腦區間連結出現異常，可能與憂鬱症患者長期情緒低落、缺乏動力，或對原本喜愛事物失去興趣有關。

台灣民眾約5%受憂鬱症所苦，其中4成是頑固型。李正達表示，醫界共識是大腦扮演憂鬱症關鍵角色，有憂鬱症家族史的個案多數屬於生理敏感性，社會壓力源不用太大，就可能產生顯著憂鬱；有一些人生理強大，但活在水深火熱，長期承受大量壓力，仍可能出現憂鬱症。

台北榮總精神部老年精神科暨情緒精準醫療中心主治醫師鄭智銘說明，家人罹患頑固型憂鬱症，不代表自己一定會生病。研究只是提醒，家族遺傳可能是影響疾病的重要因素之一，暗示大腦生理脆弱性以及環境扮演重要角色。

鄭智銘提到，憂鬱症對人類健康的影響不容忽視，憂鬱症患者的死亡風險約為一般人的2至4倍，主要治療方式有抗憂鬱藥物及心理治療。約1/3患者即使接受足夠劑量、足夠時間治療，並嘗試至少2種抗憂鬱藥物，仍無法獲得理想療效，這類患者稱為頑固型憂鬱症。

鄭智銘提醒，若家中有人有相關病史，當自己出現持續情緒低落、失去興趣或其他憂鬱症狀時，更應及早尋求專業協助。頑固型憂鬱症患者除了生活品質、學業及工作能力受到影響，也較容易合併其他身心疾病，甚至與失智症風險有關，積極治療可使失智風險下降3成以上。

鄭智銘表示，頑固型憂鬱症並非無藥可醫，除了傳統藥物及心理治療，經顱磁刺激術等新型治療提供患者更多選擇。接受治療者應以症狀充分緩解為目標，切勿自行停藥，任何用藥調整都應先與醫師討論，並持續定期回診追蹤，及早發現可能的復發徵兆。