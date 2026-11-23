聯合國氣候大會COP31原訂於11月20日閉幕，但因化石燃料、氣候融資等議題仍有分歧，「安塔利亞宣言」(Antalya Declaration)最終因無法達成共識而未通過。環團表示，COP31提出「2035年電氣化35%」（35x35）目標，肯定電氣化是擺脫化石燃料的關鍵路徑，但這個數字衡量的是電力在最終能源中的占比，無法反映有多少燃油、燃氣的機器被換成用電，電氣化應以「化石燃料機器替換數量」來衡量。

媽媽氣候行動聯盟、氣候對策協會、台灣青年氣候聯盟今共同舉辦記者會，提出COP31後台灣氣候行動考驗與政策建議。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵指出，今年談判膠著至最後，關鍵爭議即為主席國原定推展「化石燃料退場」的進度，各國政府應審慎理解本次大會的拉扯與膠著，延續「巴黎協定」和「阿聯酋共識」的氣候目標與決議，化石燃料退場仍是全球邁向淨零及氣候韌性的共同做法。

氣候對策協會執行長黃業棠指出，COP31提出「2035年電氣化35%」（35x35）目標，肯定電氣化是擺脫化石燃料的關鍵路徑，但這個數字衡量的是電力在最終能源中的占比，無法反映有多少燃油、燃氣的機器被換成用電。舉例來說，台灣電力使用占最終能源消費約34%，看似快要達標，但交通、建築與工業用熱仍大量使用油氣。

黃業棠主張，電氣化應以「化石燃料機器替換數量」衡量，並設定更高的機器目標，氣候對策協會估算，光是台灣家戶，就有約3850萬台燃油、燃氣與電阻式設備待更換。

台灣青年氣候聯盟COP31團長陳婉昀指出，國家若重視跨領域考量的重要性，就必須提供足夠的執行資源，而即使政府宣稱投入更多資金，也無從確認資源是否觸及兒童、青年、原住民族、勞工或其他高風險群體，資金不只是談判中的數字，更是讓跨領域保障從文字走向實踐的必要條件。