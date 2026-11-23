中油第三天然氣接收站（三接）工程對桃園大潭藻礁生態造成的影響，環保團體與經濟部、中油之間近期再次出現爭議。搶救大潭藻礁行動聯盟今於總統府旁舉「大潭藻礁請賴清德吃淤泥大餐」記者會，要求賴總統正視三接黑箱環評與大潭藻礁生態頹敗的現況，向全民與受難的生態系公開道歉。

2018年總統賴清德擔任行政院長期間，主導通過桃園觀塘中油三接環評。環保團體與部分在野人士因此批評其破壞生態與環評制度；而執政團隊則主張此舉是為了能源轉型、穩定供電與減少燃煤空汙。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，11月5日民團向中油抗議，中油不承認淤積與泥埋及反科學的事證，也不見任何回應；11月10日民團到經濟部反映，獲致1周內回應及2周內開協調會的回覆，結果經濟部違反承諾沒有在1周內回覆協調會的事，也剛好三接蓋在藻礁上的始作俑者就是賴總統，經濟部算是幫民團開大門，歡迎大家找賴總統算賬。

藻礁義務律師、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，當年第三天然氣接收站興建時，政府一再強調兼顧能源建設與生態保育，承諾降低環境衝擊。然而，如今環保團體提出現場淤泥堆積、殼狀珊瑚藻覆蓋率下降，以及柴山多杯孔珊瑚生存受到威脅等問題，值得中央政府嚴肅面對。

桃園市議員候選人沈佩玲表示，工程除錯首重承認數據並找出根本原因，三接去年4月已實質供氣，拋放沉箱才是泥埋元凶，而在法律上，最高行政法院今年8月撤銷三接首張海岸利用許可後，中央應交代南防波堤的施工法源與效力銜接，不能以「不影響施工」帶過程序疑問，呼籲賴總統召開協調會並停建南防波堤。

基隆市前議員暨守護外木山小組成員陳薇仲表示，從輾壓珍愛藻礁公投到發動大罷免，民進黨政府與賴總統這幾年只專注在選舉，還在今年的地方選舉大喊溫暖洋流，卻無視中油暴力無視程序以工程改變海流方向，使得原本應該提供養分的海流帶來淤泥、讓藻礁在暗無天日的髒水下窒息，賴總統和經濟部以及國營企業，應該立即停下失控毫無轉型正義的能源政策即刻停下操弄與欺騙。