2026年地方公職人員選舉周六（28日）投票，台灣高鐵預估，周五（27日）下午5時至晚間8時，南港、台北、板橋三站自由座人潮將亮紅燈，排隊預估須等45分鐘至1小時。三站將實施自由座進站管制，原則上每開放進站10分鐘，就暫停進站5分鐘，並視現場人潮調整。若晚間8時後仍有大量旅客排隊，管制可能延長，對號座旅客進站照常。

高鐵建議，大台北地區旅客可多利用南港站搭車。從台北站出發的旅客，宜走鄰近捷運板南線出口的地下一樓閘門，避開鄰空間較狹窄的地下三樓閘門。高鐵已協調台北捷運在站內加強廣播，引導旅客分流。

想避開周五傍晚尖峰，也可把握晚間紅眼優惠班次。高鐵表示，27日共有10班紅眼優惠列車，抵達端點站的時間在次日凌晨0時30分以後，標準車廂對號座全面77折，目前座位已接近完售。

高鐵在27日晚間及28日上午共規畫20班全車自由座列車，其中投票日中午12時前加開8班，南下、北上各4班，商務車廂除外。高鐵建議，行程有彈性的旅客可改搭周六上午班次，避開周五晚間返鄉人潮，仍可在投票截止前抵達投票所。

高鐵表示，旅客出發前可透過高鐵官網、「T-EX行動購票」App或LINE TODAY的「分類」頁籤，查詢自由座等候時間預估燈號。建議避開尖峰時段或改搭其他交通工具。