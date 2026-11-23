糖尿病患者最怕傷口反覆潰爛、遲遲無法癒合，嚴重甚至可能面臨截肢風險。中國醫藥大學附設醫院研發新型「雙效粒線體敷料」，透過特殊生醫材料強化細胞內的粒線體，再結合膠原蛋白凝膠，達到保護新生組織、補充細胞能量的雙重效果。研究成果已刊登於國際科學期刊「Small」，為糖尿病慢性傷口治療帶來新契機。

根據衛福部國健署最新「2020至2024年國民營養健康調查」，台灣20歲以上成人糖尿病盛行率達13.1%，相當於每8人就有1人罹患糖尿病。隨著糖尿病人口增加，慢性傷口照護也成為醫療難題，及早穩定血糖與落實傷口照護是預防惡化的關鍵。

中醫大附醫院長周德陽表示，糖尿病傷口難以癒合，主要有三大原因，包括長期高血糖導致傷口持續發炎、修復細胞能量不足，以及發炎細胞釋放的分解酵素，不斷破壞膠原蛋白與新生組織。即使接受清創、換藥、高壓氧或負壓傷口治療，仍有部分患者傷口長期無法癒合。

為突破治療瓶頸，研究團隊將目標鎖定被稱為細胞「發電廠」的粒線體。中醫大附醫異種移植轉譯研發中心臨床副主任李建智指出，粒線體負責供應細胞運作與修復所需能量，但一般粒線體較為脆弱，糖尿病傷口又常處於缺氧、發炎環境，影響組織修復。

整形外科代理主任劉恩瑋說明，研究團隊利用「矽酸鈣」生醫材料刺激人類臍帶間質幹細胞，如同讓細胞接受特殊訓練，使粒線體數量增加、結構更完整，並提升能量生成能力。接著取出強化後的粒線體，與膠原蛋白凝膠結合，製成不含活細胞的新型敷料。

異種移植轉譯研發中心副主任謝明佑表示，這項敷料具有兩大作用，一是透過粒線體表面的TIMP-1等保護蛋白，減少分解酵素破壞新生組織；二是改善受損細胞的能量代謝、降低氧化壓力，並調節免疫細胞反應，創造有利傷口修復的環境。

實驗結果顯示，在模擬高血糖環境的細胞實驗中，細胞內有害活性氧比例由77.1%降至30.7%，細胞能量也恢復至接近健康細胞的水準。進一步以糖尿病兔子進行實驗，使用強化粒線體敷料的傷口，第14天已明顯縮小，第21天接近完全閉合，效果優於一般粒線體敷料。

周德陽強調，這項技術目前仍處於動物實驗階段，尚未進入人體臨床應用，未來仍須進一步驗證安全性及治療效果。研究團隊期盼透過跨領域合作，讓粒線體敷料逐步朝臨床應用邁進，為長期受慢性傷口困擾的糖尿病患者提供新的治療選擇。