聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會（COP31）在土耳其安塔利亞舉行，但主決議「安塔利亞協議（Antalya Pact）」至今未能達成共識，因此未通過主要決議。環境部長彭啓明今表示，台灣將繼續加速能源轉型的減碳，也說假如核二、核三通過安全檢查並順利重啟，國內碳排將進一步降低。

COP31大會決議草案保留「35 X 35」的電氣化目標，即維持2035年全球終端能源消費電力占比須提高至35%的方向，並強調再生能源、電網改革與能源效率的重要性。媽媽氣候行動聯盟、 氣候對策協會、台灣青年氣候聯盟等團體今舉辦記者會指出，原先要求加速化石燃料退場、推動能源系統立即脫離化石燃料的文字，已在最新版本中遭到刪除，顯示各國對化石燃料轉型仍缺乏共識。

彭啓明今受訪表示，這次的COP31會議本來就不預期會有太大的成果，理論上逐步汰除化石燃料是大家的共識，但主辦國土耳其似乎把持不住中東產油國的壓力，加上俄烏衝突等，導致化石燃料產油國反撲勢力在這次又展現出來，也造成產油國勢力抬頭，這其實是種倒退。

彭啓明指出，將燃煤轉為天然氣讓碳排降低是對的方向，即使COP31在化石燃料轉型上未達共識，但脫離化石燃料仍是台灣既定的方向。

至於「35 X 35」的電氣化目標，彭啓明表示，現在大家要的是低碳的35%，現在每年減碳約2%，未來還會更多，最大的貢獻就是燃煤轉燃氣，因為排碳係數就減少了一半以上，當未來燃氣、再生能源以及氫能等技術更加成熟，甚至未來核能二、三安檢成功並重啟，電力排碳係數就能再進一步下降。

彭啓明也表示，經濟部門考量AI與國安，加上台灣還在經濟成長階段，會希望預留備用燃煤機組，所以減煤上會更加保守，但希望國家能提出更早的汰除煤電時間表。