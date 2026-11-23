桃園市聯新國際醫院表示，選舉投票日倒數，街頭造勢與網路攻防白熱化，也讓部分民眾感受選舉帶來的情緒壓力，精神科醫師張雅茹指出，過度沉浸在社群媒體的資訊轟炸與政治爭辯中，恐引發失眠、胸悶等身心不適的狀況，應適時中斷刺激源，善用呼吸調節與生理放鬆技巧，穩住生活節奏。

張雅茹表示，社群介面的無限滑動與推播機制，往往讓人忍不住一再查看文章和留言，進而持續接觸令人不安的訊息，增加心理負擔，即使不太關心政治的人，也可能因家庭爭論或群組訊息，感受到周遭政治討論帶來的壓力。面對選舉引發的人際緊繃，她建議，溝通重點應從「說服對方」轉為「理解對方」。先理解彼此的感受與擔憂，再交換意見，一旦察覺討論失去理性、情緒升高，便應立即暫停或轉移話題，避免在人身攻擊中撕裂關係。

當看新聞氣到心跳加快、感到憤怒、焦躁時，張雅茹提出「先降溫、再思考」的原則，第一步就是關掉電視、放下手機，透過生理調節技巧幫助情緒回穩。建議可嘗試「盒子呼吸法」，透過吸氣4秒、停留4秒、吐氣4秒，再停留4秒的規律節奏，先從幾個循環開始，以不勉強為原則，持續練習5至10分鐘，幫助放鬆身體、緩解焦慮，一旦過程中出現頭暈或不適，應立即停止並恢復自然呼吸。

此外，也可運用辯證行為治療（DBT）中的「TIPP（4種方法的縮寫）」技巧，包括以冷水洗臉，或將冷毛巾短暫敷在眼周與上頰，以不冰痛、不勉強為原則；依體能選擇短時間的快走、跑步或開合跳；練習放慢呼吸，讓吐氣比吸氣稍長，或使用「盒子呼吸法」，也可配合吸氣適度繃緊肌肉，再隨吐氣放鬆。這些方法可依個人狀況選用，不必全部完成，有心臟疾病、心率偏低、冷過敏或其他健康疑慮者，務必跟醫療人員確認後再進行。

除了當下調節情緒，維持生活規律也很重要。張雅茹說明，不少人睡前仍反覆回想政論攻防或新聞，導致難以入眠時，可採用認知行為治療（CBT）概念，在白天預留時間整理擔憂事項，將能處理與無法控制的事情分開記錄。睡前若再出現反覆思考，可提醒自己已將擔憂記下，留待安排的時間再處理，並將注意力帶回呼吸或身體感受，減少睡前反覆思索。

張雅茹同時建議善用手機螢幕時間限制功能，設定新聞瀏覽或特定APP的使用時段，關閉非必要推播，暫時靜音特定群組或退出讓自己感到焦慮的群組或討論串，避免情緒被大量資訊牽著走。

張雅茹醫師提醒，壓力可能伴隨胸痛、胸悶、心悸、頭痛或腸胃不適，但不能將身體症狀歸因於焦慮或自律神經問題，出現胸痛或持續胸悶，並伴隨呼吸困難、冒冷汗或快昏倒等警訊，應立即就醫。此外，若情緒困擾已明顯影響睡眠、飲食、工作或人際關係，即應尋求醫療協助。