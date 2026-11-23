思覺失調症與遺傳因素密切相關，但究竟哪些基因變異會增加罹病風險？國家衛生研究院攜手國際研究團隊，分析近8萬人的基因資料，成功找出14個與思覺失調症顯著相關的染色體區域，其中8個首度達到全基因體統計顯著標準，更發現4個新區域的相關變異，在東亞族群出現頻率遠高於歐洲族群，為疾病遺傳機制及未來精準醫療提供重要線索。

這項研究由國衛院副院長陳為堅及國際團隊共同推動，整合台灣、中國、日本、新加坡及印尼等地的東亞族群基因資料，並結合歐洲族群既有研究，成果今年9月發表於國際知名期刊「Nature Genetics」，是目前規模最大的東亞思覺失調症罕見拷貝數變異研究之一。

國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員任雅文指出，全球約有1%人口受到思覺失調症影響，過去研究已證實遺傳因素扮演重要角色，但大型基因研究長期以歐洲血統族群為主，亞洲族群代表性不足，可能因此遺漏部分重要的遺傳風險因子。

研究團隊此次聚焦「拷貝數變異」（CNVs），也就是染色體部分片段發生缺失或重複，導致其中基因的拷貝數量改變。任雅文說，這類變異雖然相對罕見，但部分變異對疾病風險的影響，可能遠高於一般常見的基因變異。

研究共納入4萬4161名東亞族群受試者，包括2萬903名思覺失調症患者及2萬3258名對照者，再結合3萬4257名歐洲血統族群資料，總計分析7萬8418人，為目前最大規模的東亞思覺失調症罕見CNV研究之一。結果發現，思覺失調症患者帶有較多罕見拷貝數變異，尤其是影響較多基因的大片段染色體缺失。

任雅文強調，即使將常見基因變異造成的整體遺傳風險納入分析，這些罕見變異仍與額外的罹病風險有關，顯示常見與罕見基因變異都可能參與疾病發生。研究團隊在東亞族群找到9個與疾病顯著相關的染色體區域，結合歐洲資料後增至14個。其中4個新發現區域的相關變異，在東亞族群明顯較常見，凸顯亞洲族群參與國際基因研究的重要性。

不過，研究也發現，雖然部分基因變異在不同族群的出現頻率差異很大，但對疾病風險的影響程度大致相近。任雅文解釋，東亞與歐洲族群的遺傳變異分布有所不同，背後的疾病風險機制卻具有高度共通性，不能據此認定東亞族群比較容易罹患思覺失調症。

陳為堅表示，台灣此次貢獻超過8600人的研究資料，展現本土精神疾病研究累積的成果，也補足國際研究長期缺乏亞洲族群資料的不足。這項研究建立東亞最大規模之一的思覺失調症罕見CNV資料，也證實罕見CNV為東亞族群重要遺傳風險因子，共發現4個東亞族群主導的新風險位點，並證明東亞與歐洲遺傳機制大致共通。

未來是否能透過基因檢測，提前預測思覺失調症風險？陳為堅說，目前成果仍屬基礎遺傳研究，尚無法直接應用於臨床基因篩檢、疾病診斷或治療。未來仍須進一步釐清相關變異如何影響神經發育及疾病發生，才有機會發展更精確的風險評估、預防及個人化治療策略。