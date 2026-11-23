行政院長卓榮泰今天表示，北美洲台灣人醫師協會近年多次協助組成義診團，前往戰火連天的烏克蘭，對受協助病人而言，台灣不再只是地圖上的一個國家，而是一雙願意伸出援手、實際幫助他們的手。

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）總會今天舉行「42週年大會暨第3屆台美21世紀醫療合作論壇」開幕式，卓榮泰致詞時提到，這不僅是台灣與世界連結的重要時刻，更是台灣與國際醫療服務交流合作的重要契機。

卓榮泰指出，自1984年醫師周烒明與多名旅美醫界前輩創立北美洲台灣人醫師協會，便持續凝聚來自不同世代的醫療人才，對台灣故鄉的關心也不曾間斷，更長年積極協助台灣推動國際醫療服務，把醫療專業帶到醫療資源不足，甚至處於戰亂與動盪的地方。

卓榮泰表示，對於這些受到協助的病人而言，台灣不再只是世界地圖上的一個國家，而是一雙願意伸出援手、實際幫助他們的手。2023年至2024年北美洲台灣人醫師協會多次籌組人道醫療義診團前往烏克蘭，提供醫療服務。

卓榮泰表示，在危險的地方，許多人選擇離開，但醫護人員及防救災人員卻是逆向而行，勇敢走進危險的地方。因為有這樣的付出，讓全世界再次看見台灣不僅有溫暖的力量，更有守護生命、保障人權與人道關懷的精神，這對台灣整體國家實力的提升，也有非常大的助益。

卓榮泰提到，每年在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），也有許多「朋友」從世界各地聚集到日內瓦，為台灣發聲，希望台灣能夠在國際社會上獲得應有的肯定，也相信台灣絕對有資格參與國際事務，為全球公共衛生及醫療發展作出貢獻。

「我想，健康不應該有國界。」衛福部長石崇良表示，過去常強調台灣不僅有能力協助世界，也一直都在以具體行動協助世界。看到這麼多醫界夥伴長年在世界各地投入國際醫療任務，這些實際行動就是這句話最真實的寫照，希望持續深化合作，讓台灣成為國際值得信任的力量。