小雪節氣過後天氣轉涼，薑母鴨、羊肉爐成為民眾暖身選擇，但腎功能不佳者若吃錯藥膳、喝太多濃湯，恐增加腎臟負擔。台灣洗腎人口超過9萬人，嘉義基督教醫院中醫部主治醫師侯勝偉提醒，腎臟病患者進補前應先了解腎功能，尤其來路不明的草藥、偏方及保健品，可能暗藏傷腎風險。

台灣慢性腎臟病盛行率約12%，相當於每8名成人就有1人罹病，超過九成早期患者不知道自己已有腎臟病。侯勝偉表示，腎臟病初期通常沒有明顯症狀，許多人直到身體不適才發現腎功能受損，定期檢查及避免不當用藥相當重要。

侯勝偉說，民眾常誤以為腎臟病患者完全不能服用中藥，其實關鍵在於藥材來源、處方及後續追蹤。嘉基中醫部與腎臟內科合作建立照護流程，先檢視患者用藥，排除長期服用止痛藥等傷腎風險，再評估是否適合中醫輔助調理。

院方採用經品質把關的GMP科學中藥，遵循「藥可少、不可多」原則，避開可能影響血壓及血鉀的甘草，搭配溫針灸及定期檢測腎功能、電解質。目前不為慢性腎臟病第4、5期患者開立中藥，也不收治透析患者進行這項輔助療程，患者不可自行中斷西醫治療。

至於冬季熱門的薑母鴨、羊肉爐，侯勝偉提醒，腎友並非完全不能吃肉，但應控制份量，尤其少喝久煮湯頭，避免攝取過多鈉、鉀、磷及普林。藥膳即使標榜溫補，也未必適合腎臟病患者。

侯勝偉建議，民眾應依資格善用成人預防保健服務，尤其有高血壓、糖尿病、高血脂或長期服用止痛藥者，更應定期檢查腎功能。若希望透過中醫調理，應由合格醫師評估，並讓中、西醫師掌握完整用藥情形，避免進補反而傷身。