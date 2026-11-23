環境部長彭啓明上午出席在環境部舉辦綠蔭成網，永續共好「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」說明會暨「空氣品質淨化區 115 年度優良認養單位頒獎典禮」，邀集空氣品質淨化區優良認養單位共同交流，分享國家都市林與綠蔭氣候調適政策推動方向，並就綠地認養、樹木養護、社區參與及木質資源循環利用等議題進行說明。

彭啓明致詞時表示，以往種樹以為只有空氣品質為主，現在加入了遮蔭降溫，還有防洪韌性與生物的多樣性。種樹都沒有人反對，但要砍樹就有很多人有意見，所以種樹是大家很樂於參與的事情。彭啓明說過去種樹要靠頒獎、表揚，現在與財政部協調未來企業種樹花費的錢，都可以拿來抵稅。希望有更多的企業願意來做 ，把樹木維護的好比種樹還要來的重要。

環境部長彭啓明（中）上午出席在環境部舉辦綠蔭成網，永續共好「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」說明會暨「空氣品質淨化區 115 年度優良認養單位頒獎典禮」。記者黃義書／攝影