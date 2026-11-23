本周受2波東北季風影響，氣溫變化快。中央氣象署技正謝佩芸上午指出，周二到周四是第一波，伴隨較多水氣，天氣濕涼；周六這波比較乾。周二晚上到周三如果溫度搭配水氣得宜，3500公尺以上山區有零星雪。

謝佩芸表示，今天白天溫暖，各地高溫25-30度，今晚有鋒面逐漸接近，明天通過，東北季風隨之南下，北部、東北部溫度下降很快，明天白天高溫不到20度，周三前後夜間低溫15-16度，局部地區再低一些些。

本周2波東北季風影響，謝佩芸指出，第一波周二到周四影響，除了鋒面、東北季風，還有華南雲雨區東移，水氣較多；第二波周六投票日影響，水氣偏乾，天氣型態以乾涼為主。

降雨趨勢，謝佩芸說，今天天氣多雲到晴為主，晚起鋒面接近，北部有零星雨。周二到周四天氣不穩定，明天鋒面通過，緊接著東北季風南下，加上水氣多，天氣較濕涼。周二鋒面通過，桃園以北及東半部會下雨，山區也容易有短暫雨；周三到周四受華南雲雨區影響，水氣一波波通過，不一定是整天都在下雨，水氣通過時，中部以北及東半部容易有短暫雨出現，南部地區也可能零星降雨，加上東北季風影響，天氣較濕涼。

謝佩芸指出，周五水氣減少，西半部漸回穩，天氣也回暖，只剩東半部、大台北地區及北部山區仍有短暫雨。周六水氣更為減少，東北季風再度增強，但迎風面有局部雨，西半部地區天氣穩定。

溫度方面，謝佩芸說，今天清晨各地低溫12-16度，白天明顯回穩到24-28度。明天氣溫變化大，中部以北及東半部，白天溫度明顯下降，南部高屏地區白天仍偏溫暖，但到了下半天各地溫度持續下降。周三清晨各地感受明顯偏涼，周三則一整天各地都濕涼。周四東北季風減弱，溫度逐步回升，周五各地則溫暖舒適。

下一波東北季風影響是周六，謝佩芸指出，周六白天高溫不算低，各地舒適到溫暖，但隨著東北季風增強後，從下半天開始氣溫會下降，周日清晨感受比較涼。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供