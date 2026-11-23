台灣正式進入超高齡社會，許多年長者受呼吸衰竭、失智症等影響，需放置鼻胃管進食，但若要移除鼻胃管卻是困難重重。聯合報長期關注國人健康議題，今報導鼻胃管移除困境議題。衛福部健保署表示，長照3.0醫療銜接長照的願景，是「健康台灣」政策重要目標，政府積極推動「無管人生」，以提高補助及獎勵金增加鼻胃管移除率，促進留置鼻胃管病人生活品質。

健保署指出，研究顯示，鼻胃管長期置放可能增加胃食道逆流及吸入性肺炎風險，而於今年9月1日起投入2020萬元，新增「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」，期望透過財務誘因，鼓勵醫療端與長照機構改變臨床照護模式，將醫療專業延伸至住宿型機構，透過跨專業團隊合作、積極提供吞嚥功能評估、訓練，及早移除鼻胃管。

依健保申報資料並追蹤病人流向，去年門、住診約28萬人因醫療需求放置鼻胃管，約九成病人為急性疾病治療所需，屬短期放置鼻胃管；約9%長期留置三個月以上，其照護場域以居家及住宿型機構為主。由於長期放置鼻胃管不僅影響病人的自尊與身心感受，也易造成口腔機能退化，增加因吸入性肺炎等併發症再住院的風險。

衛福部長石崇良今出席「北美洲台灣人醫師協會慶祝大會暨第三屆台美醫療合作論壇」，並於會議前接受訪問說，健保署為鼓勵醫療機構與住宿型機構共同投入住民復能照護，規畫三項獎勵措施。

依健保署規畫，第一為開辦獎勵，由醫療機構與住宿型機構組成共同跨專業照護團隊，核心成員包含醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、營養師、個案管理人員及照顧服務員，每一照護團隊給予3萬元開辦獎勵。

其次為照護獎勵，醫療機構提供機構住民吞嚥功能評估、制定個人化吞嚥訓練計畫，並由機構照顧人員依訓練計畫，提供住民至少連續4周以上的經口進食訓練與營養相關照護。每收案一位住民獎勵醫療機構8000元、住宿型機構1萬元。第三為品質獎勵，當年度同一住宿型機構，依據成功移除鼻胃管的住民人數，給予5萬元至6萬元不等獎勵金。

但醫療機構反應，健保署應提高獎勵金，增加醫院與住宿型機構合作意願。石崇良說，將會請健保署持續研議推動、擴大相關計畫。健保署指出，期待藉由試辦計畫整合醫療、復健及長照資源，讓醫療照護不只著重疾病治療，也能兼顧長者的功能恢復與生活品質，使國人在延長生命時，更能獲自主且有尊嚴的生活。