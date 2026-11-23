新竹36歲湯姓男子小學一年級開始近視，成年後右眼近視650度、左眼750度，多年來一直希望擺脫眼鏡束縛。有了孩子後，更期待能自在陪孩子從事戶外活動、玩水，不再為眼鏡起霧、碰水或配戴隱形眼鏡而困擾。沒想到，一次近視雷射術前評估，竟意外發現右眼視網膜剝離，讓摘鏡計畫緊急喊卡。歷經視網膜剝離、白內障及近視雷射三階段治療，湯男不僅保住視力，也終於實現期待已久的摘鏡心願。

新竹馬偕紀念醫院眼科主治醫師蔡裕棋表示，視網膜剝離若未及時處理，可能造成不可逆的視力損傷。醫療團隊評估後，立即為湯男施行右眼視網膜復位手術，並持續追蹤恢復情形。 後續追蹤期間，湯男右眼出現白內障，近視度數增加，並合併約200度散光。醫療團隊為湯男施行白內障手術，植入散光矯正型人工水晶體，同時處理白內障與散光問題。

蔡裕棋說，白內障手術後，湯男右眼裸視視力恢復至1.0，但左眼仍有750度高度近視，雙眼度數落差影響視覺協調與距離判斷。雖然白天可藉由左眼配戴隱形眼鏡改善視差，但晚上返家摘下後，雙眼度數不平衡仍造成用眼不便。經過適應期，湯男仍感到不適，因此再次詢問接受近視雷射的可能性。

蔡裕棋指出，是否適合接受近視雷射，不能單憑近視度數判斷，仍須依個別眼睛狀況審慎評估。醫療團隊針對湯男的角膜厚度、眼底視網膜狀況及整體眼睛條件進行完整檢查，確認左眼符合手術條件後，安排全飛秒近視雷射手術，以改善雙眼視差。

該術式採用微創角膜小切口，無須製作角膜瓣。醫師依患者眼角膜條件及屈光度數，設定專屬的治療參數，再由飛秒雷射在角膜內部掃描，製作一片薄薄的角膜透鏡，並透過微小切口將其分離、取出，藉此改變角膜弧度，達到矯正近視與散光的效果。系統整合術前、術中與術後數據，協助醫師為屈光不正患者規畫客製化方案。 術中則搭配AI視軸導航、虹膜辨識與散光校準等功能，更能提升治療精準度。雷射掃描時間約10秒，但整體手術仍包含定位、透鏡分離與取出等步驟。

湯男表示，一路以來由熟悉的醫療團隊陪伴治療，讓他能放心接受手術。術後雙眼裸視視力皆達1.0，恢復狀況良好。 讓他最開心的，是接受全飛秒近視雷射後，如今能自在陪孩子玩水。日前帶孩子前往水樂園，不必再擔心眼鏡碰水、起霧，也不用勉強配戴不喜歡的隱形眼鏡。

蔡裕棋提醒，高度近視不只是「度數深、看不清楚」，隨著眼軸拉長，也可能增加視網膜相關病變風險。若突然出現飛蚊明顯增加、閃光或視野缺損等警訊，應儘速就醫接受眼底檢查；即使沒有明顯症狀，高度近視族群仍應定期做眼底健康檢查，及早發現潛在眼底病變。

蔡裕棋強調，近視雷射的目的在於解決近視與散光、降低對眼鏡的依賴，但無法改變眼底相關疾病的併發症，因此高度近視者術後仍須持續追蹤。新竹馬偕眼科具備完整的次專科診療能力，醫療團隊可運用相關設備，評估患者的近視度數、角膜條件與眼壓，並檢查水晶體、視神經、黃斑部及視網膜的狀況。

這些完整的評估有助於掌握術後的視力恢復情形。部分患者術後可能出現短暫乾眼、眩光等情形；針對極少數個案，醫療團隊須反覆檢驗，以免出現術後不適、矯正不足或矯正過度等情形。透過完整的眼科檢查，才能大幅降低相關風險。 因此，術前應與醫師充分討論預期效果及可能風險，再依個別眼睛條件與生活需求，規畫合適的治療方式，在追求摘鏡便利的同時，守護珍貴視力。

雷射完成後，醫師蔡裕棋透過手術顯微鏡，經由微創角膜小切口，分離並取出角膜透鏡。

全飛秒近視雷射手術是在角膜內部製作薄片狀的角膜透鏡，再由醫師經小切口取出，藉由改變角膜弧度矯正近視與散光。圖／新竹馬偕紀念醫院提供