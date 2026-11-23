因應周末地方公職人員選舉返鄉投票需求，民航局再度協調航空公司加開澎湖、金門、馬祖航班，第二波共增加20架次運能，包含加開航班及放大機型，共提供1884個座位，明（24日）上午9時起統一開放訂位。

民航局表示，先前已協調航空公司盤點運能，安排選舉期間航班及加班機，共提供約7萬1000個座位。第二波新增座位中，澎湖、金門航線各有872席，馬祖航線有140席。

民航局指出，選舉期間部分日期及尖峰時段機位需求較高，民眾若未能訂到首選航班，可改訂其他日期或離峰時段。民航局將持續掌握各航線訂位情形，視旅運需求協調航空公司調整運能。

離島航班易受天候影響，民航局提醒，旅客應事先訂妥機位，避免到機場久候，並留意天氣及航班異動。搭機當天請備妥身分證件，提早到機場報到。