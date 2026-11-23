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中榮神外部長涉代刀收回扣遭押！石崇良喊痛心 衛福部不排除廢證
台中榮總日前傳出二名神經外科醫師由醫材廠商代替開刀，一審獲緩刑，近期神經外科部長鄒錫凱也傳出由廠商代刀、收受廠商回扣，台中地檢署分案追查，前天搜索並當場逮捕鄒，昨依貪汙罪嫌聲請羈押禁見獲准。中榮表示，鄒即日起停職並免兼主管。
「這起事件，相當令人痛心。」衛福部長石崇良今出席「北美洲台灣人醫師協會慶祝大會暨第三屆台美醫療合作論壇」，並於會議前接受訪問說，醫師天職是以救人為本業，不應該違背大家對醫療行業的尊敬態度，若後續查證屬實，衛福部可能會祭出最嚴重的處分，也就是廢止醫師證書，目前檢調等單位正在調查。
至於，此事件後，有無可能將台中榮總的醫學中心資格降級？石說，醫事司已與醫策會進行重點訪視，督導內部管理改善措施，將會持續關注。
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