觀光署統計指出，今年前9月全台旅館住用率升至54％，較去年同期增加2.7個百分點，花蓮縣增幅居全台之首。同期整體住客達5608.9萬人次，年增約4％，本國籍及外國籍住客同步增加。全台旅館平均房價為3009元，約8成旅館房價低於這項平均水準。

根據台灣旅宿網統計，觀光旅館及一般旅館今年前9月住用率為54％，高於2024年同期的49.15％及2025年同期的51.3％。與去年同期相比，各縣市以花蓮縣住用率增幅10.99％最大，其次為嘉義市6.15％及台東縣5.87％。

住客人次也逐年增加，從2024年前9月的5180.6萬人次，增至去年的5392.4萬人次，今年再增約216.5萬人次。其中，本國籍住客達4122.7萬人次，占整體約74％，仍是住宿市場主力。外國籍住客達1486.2萬人次，較去年同期增加60.1萬人次，年增約4.2％。

供給方面，今年前9月全台共有3386家旅館，房間數增加964間，總數突破20萬間。觀光署指出，旅館營運受到電價、人力及食材等成本影響，前9月平均房價為3009元，較去年同期漲幅趨緩。

為吸引民眾在平日及淡季出遊，觀光署將平日住宿獎助延長至年底，並在台灣旅宿網「優宿專區」彙整逾1000項住宿優惠及逾2000家平價優質旅宿。觀光署也將與地方政府合作推動特色觀光活動，鼓勵業者結合在地文化、景點及主題活動，讓旅客多留一晚。