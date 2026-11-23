長期使用鼻胃管影響身心，衛福部長石崇良表示，健保統計約9%病人使用鼻胃管逾3個月，多數在住宿型機構，健保署今年9月起推動移除鼻胃管3項獎勵措施，提升住民生活品質。

石崇良今天上午出席北美洲台灣人醫師協會總會「42週年大會暨第3屆台美21世紀醫療合作論壇」開幕式，會前接受媒體採訪，被問到今年9月開始推動住宿型機構鼻胃管移除計畫，但有不少醫院反映，相關補助可能仍有不足。

研究顯示，鼻胃管長期置放，可能增加胃食道逆流及吸入性肺炎風險。依健保申報資料並追蹤病人流向，114年門、住診約28萬人因醫療需求放置鼻胃管，約9成病人為急性疾病治療所需，屬短期放置。石崇良指出，約9%病人使用鼻胃管超過3個月，這類病人大多居住在居家或住宿型機構。

石崇良提到，健保署自今年9月1日起投入新台幣2020萬元新增「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」，期望透過財務誘因，鼓勵醫療端與長照機構提供吞嚥功能評估、訓練，及早移除鼻胃管。

健保署規劃3項獎勵措施，盼醫療機構與住宿型機構共同投入住民復能照護。第1項為開辦獎勵，由醫療機構與住宿型機構組成共同跨專業照護團隊，核心成員包含醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、營養師、個案管理人員及照顧服務員，每一照護團隊給予3萬元開辦獎勵。

第2項為照護獎勵，醫療機構提供機構住民吞嚥功能評估、制定個人化吞嚥訓練計畫，並由機構照顧人員依訓練計畫，提供住民至少連續4週以上經口進食訓練與營養相關照護。每收案1名住民獎勵醫療機構8000元、獎勵住宿型機構1萬元。

第3項為品質獎勵，當年度同一住宿型機構依據成功移除鼻胃管住民人數，給予5萬元至6萬元不等獎勵金。健保署透過新聞稿說明，期待藉由試辦計畫整合醫療、復健及長照資源，讓醫療照護不只著重疾病治療，也能兼顧長者功能恢復與生活品質，使延長生命時，獲自主且有尊嚴的生活。

另外，台中榮總近期陸續爆出代刀，衛福部日前研擬針對台中榮總進行醫院評鑑重點評鑑，外界關注台中榮總是否可能降級。石崇良表示，相關案件仍由檢調及相關單位調查、查證中，若違規行為經查證屬實，將採取最嚴重處分，包括撤銷醫師執照，絕不容許這類行為發生。

石崇良表示，相關事件令人痛心。醫師的天職是救人，不應違背社會大眾對醫療專業的期待，應尊重醫師這個職業所肩負的使命。醫事司已會同負責辦理醫院評鑑的醫策會前往訪查，督導院方對內部管理問題進行改善，衛福部持續關注後續進度。