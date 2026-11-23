根據日媒「東洋經濟Online」報導，日本醫師鎌田實指出，早餐不僅能重啟生理時鐘，更是維持肌力、預防老後體力衰退的關鍵。早稻田大學與長崎大學等研究團隊也證實，在早晨攝取蛋白質，比晚餐更能有效長肌肉，且早餐蛋白質攝取量高於晚餐的長者，肌肉量與手部握力都明顯較高。他因此公開健康長壽的「四大早餐最強食材」，榜首竟不是大家熟悉的雞蛋或納豆，而是「青花菜」。

鎌田實解釋，青花菜之所以奪冠，是因為它在蔬菜中蛋白質含量遙遙領先，能幫助維持肌肉量，且富含鉀離子有助降血壓，更集結維生素、葉酸與β-胡蘿蔔素，堪稱抗老回春的全能食材。緊追在後的則是能維持血管暢通與強健骨骼的「納豆」、富含膽鹼可活化大腦並提升記憶力的「雞蛋」，以及含DHA、EPA與強效抗氧化蝦紅素的「鮭魚」。

他建議每天早餐至少搭配其中兩種食材。若早上趕時間，其實不用大費周章，除了直接搭配納豆與雞蛋外，鮭魚可與菇類、奶油一起用鋁箔紙包起來烤，吃之前擠點檸檬汁還能促進鈣質吸收。

此外，味噌湯也是快速備餐的好幫手。鎌田實特別推薦自製「冷凍味噌球」，只要將味噌、高湯粉與蔬菜、鯖魚罐頭、起司或凍豆腐等食材拌勻，捏成一球球用保鮮膜包好冷凍（可保存1個月），早上直接沖熱水就能變成豐盛味噌湯，輕鬆補充10至15克蛋白質。