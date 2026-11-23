周六（28日）是九合一選舉投票日，不少民眾關心天氣狀況。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，本周受兩波東北季風影響，第二波周五（27日）晚上到29日，受這波東北季風影響，27日晚上至28日清晨，北北基宜有一些零星短暫雨，其它地區天氣穩定。

至於投票日的氣溫，賈新興表示，新竹以北及宜蘭17至24度、中部地區18至26度、南部地區19至29度、花東地區20至27度、澎湖地區22至25度、金門地區18至23度及連江地區17至20度。

賈新興指出，第一波東北季風水氣多，第二波相對偏乾。第一波24日鋒面及東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及新竹亦有零星短暫雨。25日東北季風及中層水氣移入，南投以北山區及宜蘭仍有局部短暫雨，台中、彰化及北北基宜亦有零星短暫雨。26日華南水氣移入，台中以北有局部短暫雨，彰化、雲林及宜花東山區亦有零星短暫雨。

氣溫方面，賈新興說，24日至25日新竹以北及宜花整天溫度16至20度，空曠區氣溫再低個2度左右。中部18至25度、南部18至26度、花東18至22度、澎湖18至24度、金門14至20度及連江14至17度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。