國家人權博物館「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」第7屆成果發表會昨天舉行，現場揭曉李妘巧「誰說了那句話」等7部最具出版潛能的作品，未來將協助媒合出版社出版。

人權館透過新聞稿表示，這次工作坊課程聚焦台灣威權歷史、不義遺址踏查、受難者的生命故事及繪本賞析與實作，從歷史、空間、人物切入，到故事文本、構圖的建立，一共陪伴24名學員創作人權繪本，人數是歷年之最，最終共完成19部人權繪本雛形，並評選出7部最具出版潛能的作品。

人權館表示，未來將與得獎創作者簽署合作意向書，並協助媒合出版社進行合作出版，期待在不久的將來有更多精彩的人權繪本問市。

今年工作坊區分「新銳創作組」與「具經驗創作組」，並設計「導師陪伴機制」，從「多元人權歷史」與「繪本創作」兩大面向，協助學員建構故事的史實基礎和骨架，以及學習運用文字敘事與圖像語彙。

新銳創作組共5部優選作品，分別為李妘巧「誰說了那句話」、李冠儀「音樂盒裡的寶拉」、蘇湘尹和邱平組隊「汪汪南喃說什麼？」的作品「安靜的房間」、林南彤「我想記得一秒鐘前」，以及彭梓嘉「大樹的新葉」。

具經驗創作組共2部優選作品，分別為許智偉和簡劭瑜組隊「鮪魚說畫室」的作品「小變色龍 噗啾！」，以及黃芝瑩「我爸也是耶！」。

人權館館長洪世芳表示，台灣以人權為主題的兒童繪本比例不到百分之1，仍有持續成長努力的空間，而這也是人權館投入人權教育繪本創作培力的初衷。洪世芳期盼創作者將前輩生命故事轉化為創作養分，持續完成作品，透過出版深化人權教育。